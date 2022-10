Dirigente de FENAPES reclamó a Robert Silva que se baje "del pedestal de la soberbia"

“Hay un momento en que uno tiene que bajarse del pedestal de la soberbia un ratito, dejarse de hacer declaraciones altisonantes y sentarse a negociar. Está quedando aislado del gremio docentes, maestras, maestros, profesores, profesoras. Está totalmente aislado”, dijo el dirigente sindical.

“Está totalmente aislado de los estudiantes, de la formación docente, entonces, no resiste más análisis, se tiene que sentar a negociar, después puede tuitear lo que quiera, las declaraciones grandilocuentes, todo el aparato de propaganda que lo rodea, está bárbaro, gasta millones de pesos en eso pero eso no va a resolver el problema que tiene, que es, por forma, por contenido y por metodología de apriete a los trabajadores de la educación no va a poner la reforma a prepo”, agregó.