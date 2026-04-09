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Dirección de Identificación Civil informó que se normalizó la situación para sacar cédulas y pasaportes tras demoras

Según explicó el director, una de las medidas para corregir el atraso en los trámites fue la apertura de una nueva oficina frente al Ministerio del Interior por la calle Mercedes.

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"Estamos muy satisfechos con el flujo de personas, con el flujo de la tramitación, la cantidad de personas que están tramitando día a día los pasaportes y los documentos de identidad", dijo Ignacio González, director nacional de Identificación Civil.

Fueron varios los factores que generaron demoras, indicó el jerarca. "Por un lado la implementación del sistema nuevo que fue compleja y difícil, porque debemos pensar que se implementó en 37 oficinas. Y un hecho importante a destacar es que no se cerró ninguna oficina", sostuvo.

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Otro motivo fueron "los vencimientos de los pasaportes". "En el 2015, la ley de Presupuesto estableció que la vigencia de los pasaportes pasaba a tener 10 años. Entonces, a partir del 1 de enero de 2016 pasaron a tener 10 años y en 2026 pasaron a dejar de estar vigentes".

Además, "el año pasado tuvimos una cantidad histórica de personas extranjeras o no nacionales que hicieron el trámite por primera vez de documento de identidad. Cerca de 30 mil personas".

Según explicó Ignacio Gonzáles, una de las medidas para corregir el atraso en los trámites fue la apertura de una nueva oficina frente al Ministerio del Interior por la calle Mercedes. Actualmente, en este local atienden a unas 40 personas por día, principalmente extranjeras.

Pero otra de las medidas para mejorar los tiempos de espera fue la ampliación del horario en las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

En la sede central de la calle Rincón, el nuevo horario es de 7 a 18 horas, mientras que en la oficina de pasaportes es de 7 a 17 horas.

Uruguayos y extranjeros contaron a Subrayado cómo fueron los trámites que tuvieron que realizar.

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