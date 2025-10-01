Diputados aprobó por mayoría declaración que condena atentado a Mónica Ferrero

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una declaración que condena el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero.
No votaron ni Cabildo Abierto ni Identidad Soberana, por lo que la votación fue de 71 votos en 74.
En la declaración, la cámara expresó “su más enérgica condena al atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y su solidaridad con ella, su familia y todos los funcionarios del Ministerio Público”.
“Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de preservar y fortalecer los valores que sostienen nuestra convivencia democrática, especialmente la independencia de la justicia, el respeto por la ley y la confianza en las instituciones democráticas”, agrega el texto.
