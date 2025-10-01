RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Diputados aprobó por mayoría declaración que condena atentado a Mónica Ferrero

No votaron ni Cabildo Abierto ni Identidad Soberana, por lo que la votación fue de 71 votos en 74.

camara-de-representantes-votacion-ferrero

En la declaración, la cámara expresó “su más enérgica condena al atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y su solidaridad con ella, su familia y todos los funcionarios del Ministerio Público”.

el senado aprobo por unanimidad una declaracion de condena al atentado que sufrio la fiscal general monica ferrero
Seguí leyendo

El Senado aprobó por unanimidad una declaración de condena al atentado que sufrió la fiscal general Mónica Ferrero

“Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de preservar y fortalecer los valores que sostienen nuestra convivencia democrática, especialmente la independencia de la justicia, el respeto por la ley y la confianza en las instituciones democráticas”, agrega el texto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH

Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"

Te puede interesar

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
ARRESTO

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó video
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura video
VENENOSAS Y AGRESIVAS

Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura

Dejá tu comentario