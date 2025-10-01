Diputados aprobó por mayoría declaración que condena atentado a Mónica Ferrero

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una declaración que condena el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

La votación tuvo 71 en 74 votos, no contando con el apoyo de Cabildo Abierto ni Identidad Soberana por entender que no resuelve la situación de fondo.

En la declaración, la cámara expresó “su más enérgica condena al atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y su solidaridad con ella, su familia y todos los funcionarios del Ministerio Público”.

“Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de preservar y fortalecer los valores que sostienen nuestra convivencia democrática, especialmente la independencia de la justicia, el respeto por la ley y la confianza en las instituciones democráticas”, agrega el texto.