Diputado Abdala sobre aumento de impuestos "Oddone dio la cara por Orsi"

Sobre el plan económico el diputado afirmó que "no es creíble, ni sostenible, porque proyecta niveles de crecimiento que están muy por encima de lo que ha sido la realidad de los últimos 10 años”.

El Partido nacional tiene diferencias con muchos de los contenidos del plan económico que según dijo el diputado del partido, Pablo Abdala, “no es consistente”.

“No nos parece consistente no solo a nosotros, sino también a analistas económicos, a la propia academia, que ha señalado, que tiene problemas de diseño esta propuesta, que no es creíble, ni sostenible, porque proyecta niveles de crecimiento que están muy por encima de lo que ha sido la realidad de los últimos 10 años” puntualizó el diputado.

Agregó además que Oddone “dio la cara” por el presidente Yamandú Orsi, “el ministro reconoció que el incremento de los impuestos que contiene el Proyecto de presupuesto implica un apartamiento de los compromisos y de los anuncios pre electorales, hizo una suerte de autocrítica. Yo creo que terminó dando la cara por el presidente, que el presidente notoriamente, como todos sabemos, fue el que anunció en nombre de su fuerza política en plena campaña que no se aumentarían los impuestos”.

Por su parte el diputado Amín Niffouri indicó que el ministro de economía fue claro en que el gobierno dependerá de los “malla oro” por sus inversiones, “más de U$S 12 mil millones por año, pretenden conseguir de los “malla de oro” para poder solventar el gasto”.

