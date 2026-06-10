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DGI anunció que inició la consulta de devoluciones de IRPF correspondientes al ejercicio de 2025

Las devoluciones automáticas a través de cuentas bancarias, comenzarán a pagarse desde el 15 de junio para quienes hayan realizado previamente la afiliación bancaria.

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La Dirección General Impositiva (DGI) anunció que este miércoles comenzó la consulta de devoluciones de IRPF correspondientes al ejercicio 2025.

Los contribuyentes podrán verificar si les corresponde un crédito ingresando al servicio “Consulta de devoluciones” con identidad digital, tanto en la web como en la aplicación de la DGI.

Las devoluciones automáticas alcanzan principalmente a trabajadores dependientes que durante el año tuvieron un único empleador y continuaban trabajando en diciembre y no optaron por la reducción de retenciones por núcleo familiar. En estos casos, no es necesario presentar declaración jurada para cobrar el crédito.

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Las devoluciones automáticas a través de cuentas bancarias, comenzarán a pagarse desde el 15 de junio para quienes hayan realizado previamente la afiliación bancaria.

En tanto, los trabajadores dependientes que cobren por redes de cobranza podrán hacerlo a partir del 16 de junio.

Por otra parte, quienes deban presentar declaración jurada, así como quienes soliciten devoluciones por créditos de alquiler o por deducción de cuotas de préstamos hipotecarios, deberán realizar ese trámite para que la DGI determine si les corresponde una devolución.

Además, la DGI anunció que desde el 26 de junio estará disponible la asistencia telefónica para la confección de declaraciones juradas, mientras que la atención personalizada, presencial o telefónica, comenzará el 29 de junio mediante agenda previa.

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