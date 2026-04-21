De la cárcel al ámbito laboral: el ministro Negro valoró el programa "Liberados" y llamó a "vencer prejuicios"

El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó la cárcel de Punta de Rieles, en Montevideo, este miércoles. Encabezó una actividad para visibilizar el programa “Liberados”, desarrollado entre el Estado y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

“El trabajo es la verdadera llave de la reinserción para los privados de libertad. Sin trabajo para quienes egresan del sistema penitenciario, la reincidencia es la realidad que los espera”, expresó Negro. Y valoró esfuerzo de empresarios y autoridades nacionales.

“Nos hemos propuesto en el plan de seguridad un programa de trabajo junto con la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) para comenzar a trabajar con los personas privadas de libertad desde que están dentro del sistema carcelario para que, muros afuera, puedan continuar con esa formación que consiguieron”, señaló el ministro.

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Y agregó: “Hay que vencer prejuicios con trabajo. Mostrar y demostrar que las personas que salen, si recibieron la adecuada formación dentro del sistema carcelario, pueden desarrollar sus habilidades fuera de él”.

Hoy el programa “Liberados” otorga 300 cupos y las autoridades esperan ampliar esa cifra. Acumula 70 reinserciones desde su lanzamiento.

Según difundió ACDE, en Uruguay hay 449 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur.

“Las cárceles están al 120% de su capacidad (más de 16.000 personas), con graves problemas de hacinamiento. El 45% de los reclusos tiene menos de 30 años y el 50% es analfabeto. Cada día salen 29 personas de prisión, muchas veces sin trabajo ni documento. Solo el 5% logra empleo formal alguna vez. La reincidencia es del 30% en el primer año y del 70% a los tres años”, añadió ACDE.

“En 2024, se obtuvo la liberación de 62 personas con reinserción laboral. En 2025 se trabajó con más de 60 voluntarios activos, 18 liberados con trabajo actualmente, y unas 70 inserciones laborales en total desde el inicio del programa”, agregó.