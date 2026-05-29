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Destino chuy

Detienen a un hombre que transportó en ómnibus casi seis kilos de marihuana en una valija

El hombre de nacionalidad brasileña transportó la droga desde Montevideo hacia Chuy. Al llegar y pedir un taxi a su nombre, fue arrestado por policías.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.

Un brasileño transportó en la madrugada de este viernes 5,6 kilos de marihuana en un ómnibus de transporte interdepartamental, desde Montevideo a Chuy.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el hombre pidió un taxi a su nombre para cuando bajara en la terminal de Chuy. Cuando arribó, a las 4:30, fue detenido por policías del PADO que lo esperaban en el lugar.

El cargamento tenía como destino una vivienda del barrio Samuel. Allí la Policía también montó un operativo para intentar detener a quien iba a recibir al hombre con la valija. Al ver a los efectivos, corrió hacia adentro y se refugió. De momento, no hay novedades de su ubicación.

Fotos: Policía Caminera.
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El brasileño está detenido en una dependencia policial y comparecerá ante la Fiscalía en las próximas horas.

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