Detienen a un hombre que transportó en ómnibus casi seis kilos de marihuana en una valija

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.

Un brasileño transportó en la madrugada de este viernes 5,6 kilos de marihuana en un ómnibus de transporte interdepartamental, desde Montevideo a Chuy.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el hombre pidió un taxi a su nombre para cuando bajara en la terminal de Chuy. Cuando arribó, a las 4:30, fue detenido por policías del PADO que lo esperaban en el lugar.

El cargamento tenía como destino una vivienda del barrio Samuel. Allí la Policía también montó un operativo para intentar detener a quien iba a recibir al hombre con la valija. Al ver a los efectivos, corrió hacia adentro y se refugió. De momento, no hay novedades de su ubicación.

El brasileño está detenido en una dependencia policial y comparecerá ante la Fiscalía en las próximas horas.

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