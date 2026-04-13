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Avances tras homicidio

Detienen a dos sospechosos por el homicidio de un hombre de 41 años en Treinta y Tres

Los detenidos son un mayor y un adolescente. El primero de ellos estaba viajando al norte, lo detuvieron en Young y —según presume la Policía— buscaba salir del país.

Foto: Subrayado. Treinta y Tres.

Foto: Subrayado. Treinta y Tres.

En una investigación coordinada entre la Jefatura de Policía de Treinta y Tres y el Departamento de Homicidios de Montevideo, la Policía detuvo en Young (Río Negro) a un joven de 24 años que es indicado como el principal sospechoso de haber matado a un hombre de 41 años el miércoles pasado en Treinta y Tres. Además, los efectivos arrestaron a un adolescente que, se presume, también está involucrado.

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El crimen ocurrió sobre las dos de la tarde de ese día en una casa en Camino Perinetti y ruta 17, en las afueras de la capital departamental. El hombre de 41 años fue baleado tres veces en la cabeza y murió a las ocho de la noche en un sanatorio local. En tanto, su padre, de 71, fue maniatado y golpeado, informaron entonces fuentes de la Jefatura local a Subrayado.

En los últimos días, un equipo del Departamento de Homicidios de Montevideo, de la Dirección de Hechos Complejos, se sumó a la investigación para colaborar con la Policía local.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Esta Dirección realizó un allanamiento en Montevideo este domingo buscando al sospechoso de asesinato pero no lo ubicó. Sin embargo, los investigadores lograron establecer que el sospechoso de 24 años estaba viajando hacia el norte —presuntamente para salir del país— y, tras coordinaciones entre la Jefatura de Río Negro y otras, lo ubicaron en Young. Es un joven con antecedentes penales.

Ahora ambos detenidos están a disposición de la Fiscalía, mientras sigue la investigación sobre cómo ocurrieron los hechos, cuál fue el móvil y si hay más involucrados.

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