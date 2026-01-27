Detectaron plomo en un terreno de Santa Lucía; autoridades crean comisión para abordar el tema

Vecinos de Santa Lucía están preocupados por un predio, situado en el corazón de la ciudad, en el que se ha detectado presencia de plomo en sus suelos.

El alcalde anterior solicitó en 2023 un estudio a la Facultad de Ciencias sobre ese sitio, y el resultado fue de alta presencia de plomo y cobre. Pasó el tiempo y la preocupación de los vecinos no cesó.

Este martes fue convocada una reunión de varias instituciones: Intendencia de Canelones, Ministerio de Salud Pública, toxicología del Hospital de Clínicas para generar un equipo de trabajo y resolver qué hacer con este lugar.

El director de Salud de Canelones, Gerardo Bruzzone, dio detalles de cómo serán las primeras acciones.

EL INFORME

Un informe técnico publicado en el año 2023 por la Facultad de Ciencias alerta sobre la presencia de altos niveles de plomo y cobre en un terreno en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones.

Se trata de un predio que tiene más de 100 años, en el que funcionó una fundición que operó hasta la década del 80 y que luego quedó abandonado.

El lugar está ubicado en plena ciudad, en la intersección de las calles Luis Alberto de Herrera y Colombes.

En el año 2000 el terreno pasó a quedar de libre acceso tras derrumbarse parte de los muros y en la actualidad este predio -que es propiedad de privados- funciona como depósito informal de residuos para clasificadores y personas en situación de calle.

En el citado estudio se detectaron altas concentraciones de plomo y cobre, superando los valores máximos recomendados.

De las ocho muestras compuestas analizadas, cuatro presentan niveles superiores a los parámetros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para suelos de uso residencial.

Los investigadores concluyen que la presencia de metales pesados en el suelo es significativa y amerita actuar con urgencia y recomiendan no usar el predio para fines residenciales, habitacionales y recreativos.

A raíz del reclamo y preocupación de vecinos de la zona las autoridades de Salud convocaron para este martes una reunión interinstitucional para generar una ruta de acción.

“Es un predio que está controlado. No quiere decir que pasar por la esquina vaya a generar la contaminación, pero necesitamos medidas para evitar el ingreso. Una de las complejidades que tiene es que es un predio privado”, sostuvo Gerardo Bruzzone, director de Salud de Canelones.

Las primeras medidas tienen que ver con cercar el lugar. También deberán actualizar información sobre síntomas de quienes pudieron estar expuestos a plomo. Luego habrá medidas a largo plazo.

“Si la gente no está en contacto ahí, no tiene mayor riesgo”, remarcó.