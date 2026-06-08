Rapiñaron a un policía que estaba de particular este lunes, en La Unión, y le llevaron documentos y celular. El efectivo repelió el robo con disparos y los delincuentes huyeron del lugar.
Delincuentes rapiñaron a un policía en La Unión; circulaban en un auto que robaron en Buceo a otro efectivo
El policía que fue asaltado en el barrio la Unión repelió a los delincuentes con disparos y estos huyeron de la escena.
Los rapiñeros iban en un auto que robaron más temprano en cercanías del Cementerio del Buceo a otro policía.
En ese vehículo comenzaron un raid delictivo: cerca de la zona de la rapiña al policía en Unión, asaltaron a una pareja.
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De acuerdo a información primaria, el auto fue prendido fuego en la zona de Malvín Norte.
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