Delincuentes rapiñaron a un policía en La Unión; circulaban en un auto que robaron en Buceo a otro efectivo

Rapiñaron a un policía que estaba de particular este lunes, en La Unión, y le llevaron documentos y celular. El efectivo repelió el robo con disparos y los delincuentes huyeron del lugar.

Los rapiñeros iban en un auto que robaron más temprano en cercanías del Cementerio del Buceo a otro policía.

En ese vehículo comenzaron un raid delictivo: cerca de la zona de la rapiña al policía en Unión, asaltaron a una pareja.

De acuerdo a información primaria, el auto fue prendido fuego en la zona de Malvín Norte.

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