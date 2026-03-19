Delincuente que acampaba frente a una parrillada ingresó a robar al local y quedó filmado

La Policía investiga a cuatro hombres que dormían en el deck ubicado frente a una parrillada en Barrio Sur y uno de ellos ingresó a robar al local. Ocurrió a las tres y media de la madrugada de este jueves y quedaron filmados.

Subrayado accedió a las filmaciones, interiores y exteriores del comercio, donde se ve la actuación del delincuente , quien robó dos garrafas, diez botellas de vino, whisky y dinero de baja denominación, según la denuncia.

Ingresó por una puerta pequeña que da al sótano; si bien estaba trancada con candado, lo rompió e ingresó. Tras retirar los objetos, otros hombres se acercaron y escaparon con lo robado.

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Los dueños de la parrillada, ubicada en Paraguay y Carlos Gardel, hicieron la denuncia ante la Policía. Investigadores de la Zona 1 asumió el caso.

En las cámaras se observa que los delincuentes estaban en el deck del local, bajo una lona blanca que usaron para simular una carpa.