Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó "sexomnia" en causa por abuso sexual a su hija

La defensa de la menor que denunció a su padre, el militar Wilfredo Paiva, por abuso sexual , apeló el sobreseimiento resuelto por la Justicia.

Este jueves, se informó del sobreseimiento luego de que la fiscal actual del caso, Daniela Revello, "no encontró conductas punibles".

Paiva, exjefe de Comunicación del Ejército Nacional, estaba imputado por un delito de abuso sexual especialmente agravado en octubre de 2025, después de que la madre de su hija lo denunciara.

Seguí leyendo Hombre murió al caer de su moto en ruta 8 a la altura de Pando; tránsito enlentecido en la zona

En marzo, el fiscal que llevaba el caso en ese momento, Maximiliano Sosa, había solicitado el sobreseimiento luego de que la defensa del entonces imputado argumentó que el hombre padecía "sexsomnia", un trastorno del sueño que, de acuerdo a fundamentos médicos presentados, no le permitía ser consciente de sus actos. En ese momento, la Justicia ordenó que el caso fuera analizado por otra fiscal, y fue Revello quien lo tomó.

El militar cumplía prisión preventiva y en marzo pasó a utilizar tobillera electrónica, para luego ser sobreseído.

Paiva asumió en marzo de 2017 como jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza en sustitución de Yamandú Lessa. Permaneció en el cargo hasta febrero de 2022, cuando fue relevado por Pedro Gómez. Entonces, Paiva pasó a retiro voluntario.