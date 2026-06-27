Cruz Roja uruguaya promueve campaña económica para ayudar a afectados por terremotos en Venezuela

Cruz Roja uruguaya está realizando una campaña para colaborar con las víctimas de los terremotos en Venezuela. El dinero recaudado en nuestro país será enviado a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, que está realizando una campaña para ayudar a 300 mil personas y enviar las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria.

En un comunicado enviado por la filial uruguaya del organismo expresan que "en momentos de emergencia, la solidaridad internacional es fundamental. Guiados por nuestro principio de Universalidad, desde la Cruz Roja Uruguaya te invitamos a sumar tu apoyo para respaldar el trabajo incesante de nuestra sociedad hermana, la Cruz Roja Venezolana. Tu aporte es vital para fortalecer la respuesta en el terreno y asegurar que la asistencia humanitaria llegue directamente a las comunidades que hoy más lo necesitan. Toda ayuda suma para llevar alivio y esperanza".

Segun el organismo internacional este sábado"las primeras 17 toneladas de suministros humanitarios salen del centro humanitario regional de la IFRC en Panamá, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con destino a Venezuela. El cargamento incluye utensilios de cocina, kits de higiene, mosquiteras y otros artículos esenciales".

Los datos para donar son: RAZÓN SOCIAL: Cruz Roja Uruguaya

BANCO: Prex

MONEDA: pesos y dólares

NÚMERO: 1353264 Además, Cruz Roja Uruguay lleva adelante el programa de Restablecimiento de contacto familiar. El mismo recibe comunicación de personas y familiares que no están pudiendo conectarse con sus allegados en Venezuela. Los interesados en comunicarse pueden hacerlo a: [email protected] o al 099 531 161. PHOTO-2026-06-27-12-11-04

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