Corte de ruta y quema de cubiertas: familia de Milka da Silva pide respuestas a la Policía; fue vista por última vez el viernes

Sus allegados dijeron que Milka dijo que salía a tomar aire y desde ese momento no volvieron a verla. Hugo, el padre de la joven, dijo a Subrayado que en la rambla del Cerro hay 19 cámaras y "consideramos que es una tomada de pelo que no nos puedan dar detalles de los movimientos cuando dicen que la ve una cámara sola y después desaparece. No se va más".

Y agregó: "Para algunas cosas tenemos buena tecnología, para otras no porque somos obreros, humildes no nos dan importancia".

Hugo comentó que el fiscal "amenaza que sino levantamos todo, nos lleva a todos detenidos, claro, no es la hija de ella (...) es una madre que está desaparecida y queremos que nos ayuden".