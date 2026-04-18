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Continúa este fin de semana la búsqueda del puma suelto en Canelones, cerca de Montevideo

El viernes habían encontrado huellas y rastros del puma. La Intendencia de Canelones trabaja junto al Ministerio de Ambiente y expertos para localizar y capturar al felino.

El puma captado en cámaras de vigilancia de la zona de Villa Tato y La Tahona, en Canelones.

El puma captado en cámaras de vigilancia de la zona de Villa Tato y La Tahona, en Canelones.

La búsqueda del puma suelto en Canelones, en barrios y zonas pobladas cerca de Montevideo, continuó este sábado y sigue durante el fin de semana, según dijo a Subrayado la directora de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones Eugenia Perdomo.

El viernes habían encontrado huellas del felino en una zona residencia cerca de Villa Tato y del barrio privado La Tahona. También detectaron rastros del puma, que fue captado por cámaras de vigilancia en la noche del jueves y madrugada del viernes.

El sábado siguió la búsqueda con personal de la Intendencia y apoyo del Ministerio de Ambiente.

Puma registrado en cámaras de videovigilancia.
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Búsqueda del puma en Canelones: hallaron huellas que confirman su presencia en la zona

“Ayer encontramos huellas, seguimos en la noche, no se detectó el animal”, dijo Perdomo a Subrayado este sábado de mañana.

Por estas horas reciben nuevos datos e información aportada por vecinos que deben chequear y corroborar en el terreno de la búsqueda.

El llamado de atención sobre la presencia del puma suelto la dio el jueves el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) Esteban Vieta, cuando dio cuenta de la búsqueda que estaban haciendo junto a personal de la Intendencia de Canelones.

Ese jueves al mediodía alertó del peligro de encontrarse con el puma, un animal salvaje al que recomendó no acercarse en caso de verlo, y llamar a las autoridades de inmediato.

El objetivo es dormir con dardos tanquilizantes al felino y trasladarlo a una reserva de animales para su cuidado.

Se investiga si el puma se escapó de alguna vivienda que lo tenía de forma irregular en la zona.

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