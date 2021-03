Conmovedor mensaje de Maru Botana para recordar a su hijo, el día que cumpliría 13 años

El pequeño falleció el 21 de setiembre de 2008 cuando era bebé, a los seis meses, a causa del síndrome de muerte súbita del lactante.

Este viernes, la cocinera le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram.

“Facu acá estamos con Ine, te vinimos a visitar, a estar un ratito con vos. Las dos sentimos que estás siempre, y cada vez te sentimos más, pero igual aunque sabemos que no estás acá, en este lugar nos ayuda a poder conectarnos”, comienza el emotivo mensaje en la red social.

“Hoy cumplirías 13 y aunque no puedo imaginar como serías, cada ano que pasa siento que estás bien. Estás en mi corazón y en mi cabeza siempre, pero aunque te extrañe mucho, siento que estás ahí para todo. Hoy más que nunca siento que todos tenemos nuestro angelito ahí, presente, viendo como cuidarnos”, continúa la publicación.

Y agrega: “Sabes estos días me cuestan, las fechas son difíciles, pero sé que siempre te hubiera gustado vernos felices. Como dice Ine: ‘el abuelo siempre me dijo que no lo recuerde triste’. Y sí son heridas muy profundas y fuertes, vacíos interminables que cuesta a veces no caer. Pero también hay que ser fuertes y seguir porque la vida, te va llevando, y María y Jesús te agarran fuerte de la mano”.

“No puedo estar más agradecida y feliz de la familia y vida que tengo, y aunque no estés acá conmigo para abrazarte y liquidarte a besos o verte con todos esos lindos hermanos que tenés, sé que hoy estás en cada uno de ellos”.

“Te quiero mi amor y aunque me pregunte una y otra vez por qué, sé que tu vida tenía un principio y un fin. Hoy tu cumple será una fiesta, como esta foto y desde acá todos te mandamos un abrazo gigante. Amo esta foto y quiero que toda esta dulzura y amor estén hoy con vos”, concluye el mensaje.