Condenaron a 10 años de cárcel e imputaron con prisión preventiva a los responsables del crimen de dos hombres en Maldonado

Autor y coautor del doble homicidio ocurrido en el barrio Cerro Pelado fueron condenados en las últimas horas en Maldonado .

Ambos se presentaron voluntariamente ante la Policía y fueron puestos a disposición de la Justicia. El autor del crimen , Leonardo Garandán Bueno de 23 años de edad y poseedor de antecedentes penales, fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma de fuego por reincidente, los tres últimos en concurso formal, en calidad de autor; como medida cautelar cumplirá prisión preventiva por el plazo de 180 días.

Por su parte, el coautor, un joven de 18 años, sin antecedentes, de iniciales S.A.C.A, fue condenado por un delito de homicidio en concurso formal con un delito de lesiones graves, a la pena de 10 años de penitenciaría.

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El caso

El pasado 22 de marzo, sobre la hora 21.30, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la calle Cerro Pororó, en el barrio Cerro Pelado. Los mismos habían sido efectuados por dos hombres que se desplazaban en una moto.

Personal policial llegó al lugar y trasladó a un centro de salud a un hombre de 37 años y poseedor de antecedentes penales, quien presentaba una herida de arma de fuego en el tórax. Además, encontraron a otro hombre de iniciales E.D.R.C, de 31 años, quien falleció en la escena debido al ataque.

Efectivos del Departamento de Homicidios de la Zona Operacional V, con apoyo de Policía Científica y del área de Analítica del Centro de Comando Unificado, lograron identificar a un joven de 18 años, sin antecedentes, de iniciales S.A.C.A., que había participado del hecho.

Realizados diversos allanamientos, el día 26 de marzo el individuo se presentó voluntariamente ante la Policía quedando detenido y a disposición de la Justicia.

El 31 de marzo, la Policía recibió la información del fallecimiento del hombre de 37 años, quien permanecía internado en CTI.