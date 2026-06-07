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DESDE LA HORA 15.00

Con la necesidad de ganar, Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli por la cuarta fecha del Intermedio

El encuentro que comienza a la hora 15.00 es arbitrado por Mathías De Armas, mientras que el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.

Foco Uy

Foco Uy

Peñarol visita a Cerro desde la hora 15.00 por la fecha 4 del Torneo Intermedio, Serie A.

Los dirigidos por Diego Aguirre llegan al estadio Luis Tróccoli luego de haber caído por la mínima ante Central Español, partido que terminó con dos expulsado por protesta: Eric Remedi y Matías Arezo. Los futbolistas aurinegros se descontrolaron tras una falta sancionada por el árbitro Hernán Heras a Ferreira, que también fue expulsado.

El encuentro será a puertas cerradas por la sanción que cumple el local debido a los incidentes ante Nacional por la última fecha del Torneo Apertura.

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Con 9 en los descuentos, Peñarol cayó 1-0 ante Central Español y no pudo sumar para la Anual
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Por su parte, los dirigidos por Alejandro Cappuccio necesitan sumar puntos para el descenso.

Al momento, Peñarol está tercero en la Tabla Anual con 33 puntos, por debajo de Deportivo Maldonado que es líder con 39 y Racing que suma 37. Cerro se encuentra en zona de descenso y solo tiene 10 unidades.

Por el Torneo Intermedio, los aurinegros están terceros con 6 puntos, por debajo de Central Español y Cerro Largo; el villero está penúltimo con 3.

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