Con 9 en los descuentos, Peñarol cayó 1-0 ante Central Español y no pudo sumar para la Anual

Peñarol cayó por la mínima ante Central Español este lunes en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Intermedio, Serie A.

En los descuentos, tras una falta de Ferreira en el área rival que le costó la tarjeta roja, Arezo (ya en el banco) y Remedi fueron expulsados por protestarle al árbitro. El aurinegro quedó con 9 y Heras volvió a adicionar minutos, 7.

Peñarol no pudo generar peligro ni situaciones claras de gol, dejó escapar la posibilidad de quedar arriba en la Anual. En los últimos 15 minutos se descontroló, lo que generó las expulsiones y el malestar generalizado.

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"Fue un descontrol, son cosas que no pueden pasar. No tiene justificación", dijo el técnico Aguirre. Y agregó: "Fue un partido tranquilo, sacando ese final".

Central aprovechó muy bien los errores de su rival, el humor y las reacciones de sus jugadores al ver que no salían las cosas.

Los dirigidos por Diego Aguirre, quien fue respaldado y continuará en el cargo, debían ganar para alcanzar a Racing y a Deportivo Maldonado en la Tabla Anual, ambos con 36 puntos.

"Se nos complicó el partido con dos jugadores menos. Central hizo su partido, vino a buscar un punto y se llevó tres. Con dos jugadores menos la verdad que es complicado y la verdad que el árbitro también estuvo a favor de ellos. Ya nos pasó lamentablemente y otra vez nos sigue pasando y otra vez el mismo árbitro, qué coincidencia eso", dijo el arquero Washington Aguerre.

Y agregó: "Hay que levantar cabeza y seguir, quedan partidos y prepararnos para lo que viene".

El encuentro estuvo arbitrado por Hernán Heras, mientras que el VAR estuvo a cargo de Christian Ferreyra.