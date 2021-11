Comunicado de prensa de Business Wire: WIN NFT HORSE

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006549/es/

Gracias al auge del concepto NFT, el concepto de Gamefi también es aceptado gradualmente por más personas. Según DappRadar, a partir del 27 de septiembre de 2021, el volumen de usuarios de Gamefi alcanzó los 927.000 y el volumen de operaciones diarias llegó a los 15,62 millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos para posicionarse como la misma plataforma que llevó el modelo Play-to-Earn a destacarse, e impulsó una amplia adopción entre la comunidad de jugadores, los jugadores de juegos de Gamefi siguen siendo menos que el número de juegos tradicionales, la jugabilidad del juego es relativamente baja.

Es fundamental que los juegos, sobre todo los de naturaleza de red social, tengan un modelo económico sostenible además de su jugabilidad innovadora.

WIN NFT HORSE resuelve este problema proponiendo un mecanismo de quema para los NFT y las fichas de recompensa, en el que una parte de los NFT de utilería del juego que los jugadores aportan a diario será recuperada por el sistema para evitar que la utilería y las fichas en poder de los jugadores se deprecien.

El 31 de octubre, WIN NFT HORSE reveló parte de su jugabilidad. Tal y como se anunció anteriormente, los jugadores necesitan tener TRX, el token nativo de la red principal de TRON, para comprar los principales accesorios, es decir, los caballos de carreras de NFT. Los jugadores con caballos de carreras pueden jugar entre sí. Los ganadores recibirán tokens NFT, entrarán en la tabla de clasificación y ganarán hasta 5.000 dólares en tokens WIN. Los jugadores que posean dos caballos de carreras tienen la oportunidad de conseguir un potro de una raza más rara, y los WIN y NFT que hayan gastado se quemarán una vez que el jugador elija el potro.

Según los desarrolladores de WIN NFT HORSE, el 50% de los ingresos de TRX obtenidos por el proyecto se utilizarán para recomprar NFT y el otro 50% WIN.

Este patrón mantiene la oferta de NFT en el juego y mantiene el valor de mercado de NFT y WIN como dos fichas de recompensa a través del mecanismo de quema y recompra.

WIN NFT HORSE es un juego "GameFi + NFT" lanzado conjuntamente por TRON, la Fundación APENFT y WinkLink. El juego de carreras de caballos es también el primer proyecto GameFi del ecosistema TRON.

TRON, una de las tres cadenas públicas más importantes del mundo, es un actor de gran prestigio en la innovación de la tecnología blockchain, mientras que APENFT es una fundación especializada en NFT de arte y también posee obras de arte de artistas de renombre mundial como Pablo Picasso, el criptoartista Beeple, y muchos otros. Y WINkLink es el primer proyecto de oráculo en el ecosistema TRON.

Contacto

Win NFT Horse https://www.winnfthorse.io/

