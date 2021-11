Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211110005375/es/

CipherTrust Intelligent Protection es una configuración de solución dentro de la plataforma CipherTrust Data Security de Thales que funciona junto con CipherTrust Manager, CipherTrust Data Discovery and Classification y CipherTrust Transparent Encryption, para conformar una solución todo en uno, que ofrece un enfoque unificado. CipherTrust Intelligent Protection enfrenta los desafíos de cumplimiento regulatorio en permanente evolución, al facilitar plazos de cumplimiento más rápidos con controles de protección de datos automáticos. También ofrece herramientas preprogramadas fáciles de usar para proteger de manera rápida y segura datos sensibles no estructurados en las instalaciones y en la nube.

Menor complejidad para la protección de datos gracias a la automatización integrada

En un contexto donde las organizaciones deben lidiar con conjuntos de datos más grandes y esquemas permanentes de trabajo desde el hogar u oficinas híbridas, además del mayor uso de servicios multinube, la falta de visibilidad pone en riesgo a los datos sensibles. El informe 2021 Data Threat de Thales concluyó que el uso de infraestructura basada en la nube abre la puerta a nuevos riesgos a medida que se expande la huella de datos de una organización, además de generar preocupaciones de complejidad operativa. Menos de la cuarta parte (24 %) de los consultados afirma tener un conocimiento completo del lugar donde están almacenados sus datos. Las directivas configurables con plantillas integradas para detectar y clasificar rápidamente datos sensibles no estructurados pueden utilizarse para proteger datos en las instalaciones y en la nube.

"Los servicios de computación en la nube y los requisitos de seguridad de datos se complejizarán aún más, y las organizaciones deberán trabajar más para seguir el ritmo de los nuevos ambientes de trabajo en permanente evolución", señaló Todd Moore, vicepresidente de productos de cifrado de Thales. "La mayor complejidad operativa demanda procedimientos de seguridad simplificados, y CipherTrust Intelligent Protection permite que para las empresas sea mucho más fácil proteger sus datos de forma proactiva en función de las vulnerabilidades conocidas y las normativas de protección de datos, lo que reduce el riesgo comercial general. Intelligent Protection brinda la automatización necesaria para que los clientes puedan asumir la implementación de medidas de seguridad de datos de forma confiable gracias a una solución unificada".

Plazos de cumplimiento más rápidos

Las empresas y las organizaciones de hoy deben cumplir con un amplio espectro de regulaciones y mandatos, entre ellos el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), CCPA, HIPAA y PCI DSS. Las leyes y las normativas de privacidad de datos nunca son estáticas: aparecen nuevas todo el tiempo y las existentes suelen incorporar ampliaciones, lo que hace más difícil mantenerse al día. Una solución integrada y automatizada ayuda a eliminar los puntos ciegos y el error humano, y permite marcar una diferencia considerable en el cumplimiento de las distintas regulaciones.

"Esta solución todo en uno combina lo mejor de la tecnología de detección de datos de Ground Labs con la plataforma CipherTrust Data Security de Thales con el objetivo de que las organizaciones tengan las herramientas que necesitan para detectar, clasificar y proteger automáticamente los datos sensibles, tanto en las instalaciones como en la nube", explicó Stephen Cavey, cofundador y evangelista jefe de Ground Labs. "Nuestra alianza con Thales pone de manifiesto nuestra misión común para proteger a nuestros clientes, más allá del lugar donde almacenen sus datos. Y gracias a esta colaboración, podemos satisfacer mejor las necesidades de seguridad de los clientes en el presente y en el futuro".

"La gestión del riesgo es una carga cada vez mayor para los líderes de TI, no solo debido al volumen y la sofisticación de los ataques cibernéticos sino a la complejidad operativa de tener que administrar productos y servicios de seguridad dispares", afirmó Frank Dickson, vicepresidente del programa de seguridad y confianza de IDC. "Las plataformas verdaderamente integradas que automatizan la detección, la clasificación y la protección de datos sensibles pueden ayudar a que las organizaciones reduzcan tanto los costos directos como los riesgos relacionados con los intentos de unir soluciones de distintos proveedores mientras se trata de enfrentar y mitigar los costos indirectos mediante la simplificación de las operaciones y el cumplimiento con la seguridad de datos".

Detección y cierre de brechas de seguridad

Encontrar una forma de identificar brechas de cumplimiento de datos y potenciales riesgos de seguridad tiene una importancia fundamental. Utilizar el motor de detección más preciso y de más alto rendimiento es una manera muy útil de que los datos cumplan con normativas que incluso pueden ser desconocidas para las organizaciones. CipherTrust Data Discovery and Classification ofrece asesoramiento basado en riesgo para saber qué datos específicos deben cifrarse. Vincular este proceso de detección a CipherTrust Transparent Encryption brinda a las organizaciones una manera rápida de detectar y cerrar automáticamente las brechas de seguridad.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas por 17.000 millones de euros en 2020.

