Comunicado de prensa de Business Wire: Rubicon Capital Advisors

La venta de la cartera representa la mayor transacción de energía solar fotovoltaica en el Reino Unido hasta la fecha, y comprende 12 proyectos en fase previa a la construcción ubicados en Inglaterra, Gales y Escocia, con una capacidad combinada de 519 MW. La cartera también incluye una solución de baterías de 70 MW ubicada en el mismo lugar que se encuentra en una fase avanzada de desarrollo.

"Nos satisface enormemente haber alcanzado este importante hito y habernos asociado con Iberdrola/ScottishPower Renewables en esta cartera. Seguiremos desarrollando y entregando nuestra cartera de proyectos de 5 GW en el Reino Unido, Irlanda y Australia, trabajando estrechamente con los propietarios de las tierras, las autoridades locales y todas las partes interesadas", comentó Ronan Kilduff, director ejecutivo de Elgin Energy.

La cartera desempeñará un papel fundamental en la contribución a la Estrategia Net Zero 2050 del Reino Unido, porque no solo generará electricidad de bajo costo y baja emisión de carbono, también creará un importante desarrollo económico regional y suministrará electricidad con cero emisiones de carbono a más de 143 000 hogares en todo el Reino Unido.

"Nuestra trayectoria de trabajo con promotores globales y grandes carteras de energía renovable de escala en todo el mundo está demostrada y estamos encantados de haber asesorado en la mayor transacción de energía solar y almacenamiento del Reino Unido hasta la fecha. Se trata de una transacción histórica desde varios puntos de vista, ya que representa una nueva frontera en el Reino Unido y a nivel internacional, tanto en términos de escala como de combinación de energía solar fotovoltaica y almacenamiento de baterías a gran escala en una única cartera de activos. Además, esta transacción es un excelente ejemplo del compromiso de Rubicon con la vanguardia de las iniciativas ESG, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático", comentó Barry O'Flynn, director general de Rubicon.

Acerca de Rubicon Capital Advisors

Rubicon es uno de los principales bancos de inversión del mundo centrado exclusivamente en los sectores de infraestructuras, energía, digital y servicios públicos. Con oficinas en Europa, América y Asia, la empresa tiene un alcance verdaderamente global. Desde su creación en 2011, Rubicon ha concretado la venta, adquisición o refinanciación de más de 100 activos esenciales de infraestructuras, energía, digitales y servicios públicos ubicados en Europa, América del Norte, América Latina y Asia, con un valor empresarial combinado superior a los 85 000 millones de dólares. La empresa se rige por la normativa del Banco Central de Irlanda y su filial estadounidense es miembro de FINRA y SIPC y está registrada como agente de bolsa ante la SEC. Más información sobre la empresa en: www.rubiconcapitaladvisors.com y siguiendo a Rubicon Capital Advisors en LinkedIn.

Acerca de Elgin Energy

Elgin Energy es una empresa de servicios integrales que desarrolla proyectos de energía solar y almacenamiento a escala de servicios públicos desde su creación hasta su desarrollo. Cuenta con una cartera de proyectos en fase de desarrollo que suman más de 5 GW en tres mercados clave: Reino Unido, Australia e Irlanda.

En 2021, Elgin Energy consiguió financiación del fondo Berenberg Green Energy para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica por un total de 1,36 GW en el Reino Unido e Irlanda y también recaudó 25 millones de libras a través de Focus Capital Partners para financiar su estrategia de crecimiento en sus principales mercados. En 2020, la empresa se asoció, mediante transacciones separadas, con Foresight Group y Metka-EGN en relación con dos carteras para desarrollar un total de 276 MW de proyectos solares en el Reino Unido y logró participar con dos proyectos solares irlandeses en la primera subasta solar de Irlanda, el Plan de apoyo a las energías renovables RESS-1 (Renewable Energy Support Scheme, RESS). Además de lo anterior, Elgin Energy ejecutó 21 proyectos solares, por un total de 230 MW, antes de que finalizara el plan de Obligación de Energías Renovables del Gobierno del Reino Unido en 2017.

Elgin Energy trabaja con socios estratégicos a largo plazo para llevar a cabo proyectos hasta su energización y proporciona servicios de gestión de activos a lo largo de su vida operativa. En los últimos 12 años, la empresa se ha expandido internacionalmente con un equipo profesional de ingenieros, contadores y abogados ubicados en sus oficinas de Londres, Dublín y Sídney. Elgin ostenta una tasa de éxito del 98 % a través de la planificación en todos sus mercados.

www.elgin-energy.com y Elgin Energy: Overview | LinkedIn

