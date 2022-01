Comunicado de prensa de Business Wire: PVH Corp.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220113005829/es/

Para esta iniciativa, que se hace eco de la visión de sostenibilidad de Tommy Hilfiger de "Waste Nothing and Welcome All" (No desperdiciar nada y acoger a todos), se presentaron en enero de 2021 más de 430 startups y scaleups de 22 países. El programa de este año ha puesto especial atención en amplificar y apoyar a los emprendedores negros, indígenas y personas de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) que trabajan por el progreso de sus comunidades, al tiempo que fomentan un futuro más inclusivo para la industria de la moda. Por primera vez, los seguidores de la marca TOMMY HILFIGER pudieron participar en las fases iniciales del desafío, en las que emitieron su voto digital para ayudar a filtrar las solicitudes e identificar a los finalistas. Junto con los asociados de Tommy Hilfiger en el evento final, también se los invitó a votar por su propuesta favorita para premiar con 15 000 euros adicionales a uno de los finalistas.

"Este desafío empoderador reunió a personas apasionadas y trabajadoras con ideas frescas sobre cómo crear un futuro de la moda que todos deseamos", declaró Tommy Hilfiger. "El evento final fue impresionante, y estoy orgulloso de poder continuar este viaje con los emprendedores que presentaron soluciones innovadoras e impactantes que desafían la forma en que pensamos, construimos y creamos".

Lalaland, una plataforma con sede en los Países Bajos que utiliza la inteligencia artificial para generar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, recibió 100 000 euros. "La creación de una tecnología que impulse una plataforma de comercio electrónico más inclusiva y diversa es el núcleo de nuestra visión en Lalaland", afirma Michael Musandu, cofundador y director ejecutivo de Lalaland. "Formar parte del Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nos ha aportado ideas increíbles y potenciará nuestra solución de Inteligencia Artificial para que llegue a más gente de la que podríamos haber imaginado. Gracias a este logro, nuestro equipo está impaciente por impulsar una experiencia de compra en línea acogedora, para que ningún consumidor se sienta infrarrepresentado".

UZURI K&Y, una marca de calzado ecológico con sede en Ruanda que utiliza neumáticos de coche reciclados del África subsahariana y emplea a jóvenes locales, también recibió 100 000 euros. "Es un honor para nosotros haber resultado ganadores del Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge", declaró Kevine Kagirimpundu, cofundador y director ejecutivo de UZURI K&Y. "Esta oportunidad nos ha ofrecido tutoría, orientación estratégica y nos ha facilitado una plataforma para compartir nuestro sueño de llevar opciones de calzado sostenible de África al mercado mundial. Nos dedicamos a impulsar un impacto real y a inspirar a los jóvenes de hoy para que construyan un futuro más limpio".

Clothes to Good, una empresa social radicada en Sudáfrica que crea microempresas y puestos de trabajo para personas con discapacidad a través del reciclaje textil, recibió 15 000 euros. "Estamos muy agradecidos por el reconocimiento de la comunidad que ha participado en el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, es una experiencia que nunca olvidaremos", declaró Tammy Greyling, directora de operaciones y terapeuta ocupacional de Clothes to Good. "Nos enorgullece saber que otros creen en nuestro sueño de marcar realmente la diferencia para las personas con discapacidades y sus familias. Recibir este premio dará fuerza a Clothes to Good para seguir creando microempresas y oportunidades de trabajo a través del reciclaje textil de la comunidad sudafricana".

Las solicitudes para la cuarta entrega del Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge se abrirán en marzo de 2022. Se invita a los empresarios interesados en recibir más información a inscribirse aquí: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

La misión de Tommy Hilfiger es convertirse en una empresa líder en estilo de vida sostenible que no desperdicia nada y acoge a todos, a través de la forma en que crea su producto, gestiona sus operaciones y se conecta con sus comunidades y partes interesadas. Para obtener más información sobre el proceso de sostenibilidad de Tommy Hilfiger, impulsado por la estrategia Forward Fashion de PVH, visite https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Puede obtener más información sobre el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge aquí: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Acerca de Tommy HilfigerCon una cartera de marcas que incluye TOMMY HILFIGERy TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger es uno de los principales grupos de diseñadores de estilos de vida más reconocidos del mundo. Se centra en el diseño y la comercialización de prendas de vestir personalizadas y prendas deportivas de alta calidad para hombres, prendas de colección y deportivas para mujeres, prendas para niños, colecciones de vaqueros, ropa interior (que incluye ropa, prendas para dormir y para estar en casa), calzado y accesorios. Mediante licencias selectas, Tommy Hilfiger ofrece productos de estilo de vida complementarios como gafas de sol, relojes, fragancias, prendas deportivas para natación, calcetines, marroquinería, artículos para el hogar y equipaje. La línea de productos TOMMY JEANS consta de prendas vaqueras y calzado para hombres y mujeres, accesorios y fragancias. Los artículos de las marcas TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS están disponibles para los consumidores de todo el mundo a través de una extensa red de tiendas minoristas de TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS en tiendas líderes especializadas y grandes almacenes, minoristas selectos en línea y en tommy.com.

Acerca de PVH Corp.PVH es una de las empresas de moda más grandes y admiradas del mundo, que conecta con los consumidores en más de 40 países. Entre nuestras marcas icónicas globales se encuentran Calvin Klein y TOMMY HILFIGER. Los 140 años de trayectoria de nuestra empresa se basan en la fuerza de nuestras marcas, nuestro equipo y nuestro compromiso de impulsar la moda para el bien. Ese es Nuestro Poder. Ese es el Poder de PVH.

