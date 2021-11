Comunicado de prensa de Business Wire: C3.ai

El OAI fue lanzado por C3 AI, Shell, Baker Hughes y Microsoft en febrero de 2021. Como los primeros proveedores de software independientes en unirse a la OAI, Kongsberg Digital y MathWorks ofrecerán soluciones que complementan las ofertas actuales y ayudarán a transformar aún más la industria energética. Kongsberg Digital proporciona software y soluciones digitales de próxima generación a clientes en el sector marítimo, petróleo y gas y de servicios públicos, lo que ayuda a aumentar la seguridad, reducir los costos y ahorrar tiempo en tierra, bajo el agua y en alta mar.

MathWorks es el desarrollador líder de software de computación matemática, y sus plataformas MATLAB y Simulink se utilizan ampliamente para acelerar el descubrimiento, la innovación y el desarrollo en ingeniería y en ciencia. Se espera que las soluciones seleccionadas que hayan sido creadas en las plataformas Kongsberg Digital o MathWorks estén disponibles a través de la OAI a partir de 2022. Estas ofertas serán interoperables con las soluciones de OAI existentes entregadas por los miembros fundadores de OAI. Shell está realizando pruebas para demostrar el valor comercial de estas ofertas integradas.

Los detalles de las próximas soluciones de Kongsberg Digital y MathWorks se describen a continuación:

-- Kongsberg Digital:Kognitwin Energy es un gemelo digital dinámico que ofrece un marco enriquecido para análisis y digitalización avanzados, que incluye una gama de soluciones personalizables. Puede respaldar los objetivos comerciales al mejorar la colaboración multifuncional y al reducir los gastos operativos al permitir niveles avanzados de trabajo remoto, lo que aumenta la toma de decisiones basada en datos, incrementa la automatización de decisiones y acelera la innovación. Kognitwin Energy permitirá a los clientes visualizar los conocimientos de confiabilidad de BHC3, lo que les permitirá ver las jerarquías de las instalaciones en un gemelo digital en vivo, aprovechar los modelos avanzados de ML para predecir fallas de equipos y activos y en última instancia, reducir el tiempo de inactividad no planificado y los costos de aplazamiento.

-- MathWorks: El servidor de producción MATLAB permite a los usuarios poner en funcionamiento sus análisis, modelos y simulaciones de MATLAB y Simulink para el monitoreo y la optimización de procesos químicos, análisis de datos geofísicos, modelado de IA, comercio de productos básicos y otras aplicaciones en la producción a gran escala para maximizar su valor comercial en toda la empresa. El servidor de producción MATLAB brindará la oportunidad de integrar aplicaciones MATLAB y Simulink listas para producción, en operaciones impulsadas por BHC3 AI Suite. La combinación de BHC3 AI Suite con el servidor de producción MATLAB ampliará la capacidad de implementar modelos MATLAB y Simulink a escala. Un ejemplo de ello es una aplicación que evalúa el nivel de CO2 emitido por encima del suelo y garantiza que se mantenga por debajo de los umbrales exigidos por el gobierno. La interoperabilidad de esta aplicación basada en MATLAB es un paso clave para las futuras soluciones de sostenibilidad en OAI.

"Aún en su primer año, la OAI está haciendo un progreso excepcional para ayudar a la industria energética a adoptar nuevas tecnologías y garantizar la seguridad climática", indicó Thomas M. Siebel, CEO de C3 AI. "Dar la bienvenida a Kongsberg Digital y MathWorks a nuestro ecosistema de líderes globales hoy es un paso significativo para impulsar iniciativas de energía y clima más limpios a través de la IA empresarial."

"Kongsberg Digital está emocionado de estar entre los primeros proveedores de software en unirse a OAI y colaborar con otros para hacer avanzar la industria de la energía", manifestó Hege Skryseth, presidente de KongsbergDigital y vicepresidente ejecutivo de KONGSBERG. "Al integrar nuestras soluciones con empresas a la vanguardia de la tecnología digital y la inteligencia artificial, proporcionamos una herramienta que ayudará a los proveedores de energía a predecir fallas, reducir costos y mantenerse operativos. Estamos entusiasmados de colaborar e innovar a través de la Open AI Energy Initiative para ofrecer soluciones que permitan operaciones más sostenibles para la industria energética."

"Permitir que los proveedores de energía monitoreen las emisiones de gases para el cumplimiento normativo es una de las muchas aplicaciones impulsadas por MATLAB que pueden convertirse en una parte importante de la creciente línea de soluciones de la OAI para promover la seguridad climática y brindar servicios de valor agregado", explicó Jim Tung, MathWorks Fellow. "Estamos orgullosos de unirnos a la OAI al principio de su viaje para transformar la industria de la energía, y esperamos trabajar juntos para llevar adelante nuevas innovaciones."

"La Open AI Energy Initiative siempre tuvo la intención de ser un ecosistema de socios que trabajan juntos para desarrollar la plataforma de energía digital del futuro", agregó Dan Jeavons, Vicepresidente de Ciencia Computacional e Innovación Digital de Shell. "Estamos encantados de integrar las capacidades de MathWorks y Kongsberg Digital en este ecosistema. En Shell ya estamos implementando sus tecnologías y esperamos que su impacto crezca en los próximos años."

"Satisfacer las necesidades de la industria energética actual requiere un ecosistema de proveedores de equipos, expertos en el dominio y software industrial para operaciones energéticas", aseveró Dan Brennan, vicepresidente y gerente general de BakerHughesC3.ai en Baker Hughes. "La Open AI Energy Initiative (OAI) brinda una oportunidad para que las soluciones específicas de dominio utilicen la inteligencia artificial líder y las capacidades de software avanzadas para los operadores de energía, lo que ayuda a la industria a adoptar la inteligencia artificial a ritmo y escala para brindar eficiencias operativas críticas y objetivos de reducción de emisiones."

Conozca más acerca de la Open AI Energy Initiative y sus soluciones de confiabilidad en https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es la empresa de software de aplicación IA empresarial que acelera la transformación digital para las organizaciones a nivel global. C3 AI® ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, plataforma integral para desarrollar, implementar y operar aplicaciones de inteligencia artificial a gran escala; Aplicaciones C3 AI, cartera de aplicaciones de inteligencia artificial SaaS específicas de la industria; C3 AI CRM, conjunto de aplicaciones de CRM específicas de la industria diseñadas para inteligencia artificial y aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, solución de inteligencia artificial sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas comerciales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai.

Acerca de Kongsberg Digital

Kongsberg Digital, una subsidiaria de KONGSBERG, es un proveedor de software y soluciones digitales de próxima generación para clientes dentro del sector marítimo, de petróleo y gas, y de energías renovables y servicios públicos. La empresa está formada por más de 500 expertos en software con competencias líderes en Internet de las cosas, datos inteligentes, inteligencia artificial, simulación marítima, automatización y operaciones autónomas. Kongsberg Digital es el centro de experiencia digital de todo el grupo para el grupo KONGSBERG.

Sobre Kongsberg

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) es una corporación de tecnología global líder a nivel internacional que ofrece sistemas y soluciones de misión crítica con un rendimiento extremo para clientes que operan en condiciones extremadamente desafiantes. Trabajamos con naciones, empresas y entornos de investigación para ampliar los límites del desarrollo tecnológico en industrias como la espacial, marina y energética, marina mercante, defensa y aeroespacial, y más. KONGSBERG tiene alrededor de 11 000 empleados ubicados en más de 40 países, lo que genera un ingreso total de 25,6 mil millones de NOK en 2020.

Acerca de MathWorks

MathWorks es el desarrollador líder de software de computación matemática. MATLAB, el lenguaje de ingenieros y científicos, es un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, análisis de datos, visualización y cálculo numérico. Simulink es un entorno de diagrama de bloques para simulación y diseño basado en modelos de sistemas de ingeniería integrados y multidominio. Los ingenieros y científicos de todo el mundo confían en estos productos para acelerar el ritmo del descubrimiento, la innovación y el desarrollo en la automoción, aeroespacial, comunicaciones, electrónica, automatización industrial y otras industrias. MATLAB y Simulink también son herramientas fundamentales de enseñanza e investigación en las universidades e instituciones de aprendizaje del mundo. Fundada en 1984, MathWorks emplea a más de 5000 personas en 16 países, con sede en Natick, Massachusetts, EE. UU. Para obtener información adicional, visite mathworks.com.

Acerca de Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc está incorporada en Inglaterra y Gales, tiene su sede principal en La Haya y cotiza en las bolsas de valores de Londres, Ámsterdam y Nueva York. Las empresas de Shell operan en más de 70 países y territorios con negocios, incluidos, entre otros, el de la exploración y la producción de petróleo y gas; la producción y comercialización de gas natural licuado y el proceso de gas a líquido; la fabricación, comercialización y transporte de derivados del petróleo y químicos y proyectos de energía renovable. Para obtener más información, visite www.shell.com.

