Comisión para asuntos de riego presentó lineamientos al presidente con proyectos pilotos para sectores productivos

Este martes hubo reunión en la Torre Ejecutiva, encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y en la que participó el ministro de Agricultura, Alfredo Fratti, así como el exministro Tabaré Aguerre, que encabeza una comisión operativa por este asunto.

Hay una próxima reunión pactada para mayo, para “ajustar algunas cuestiones del punto de vista tributario y no sé si no tendremos que ingresar algo en la Rendición de Cuentas”, dijo Fratti.

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Esta comisión buscará una mejor adaptación a la “variabilidad climática”, dijo Aguerre. “Este año nadie desconoce los impactos de la sequía, que pegan a nivel privado y de toda la sociedad”, señaló.

"Se presentaron proyectos pilotos que van desde la producción de granos, de leche y hortofrutícola. En realidad, los proyectos pilotos van a ser instrumentos para validar en el territorio la efectividad de los instrumentos que se diseñaron y que como digo requerirán de una instrumentación. Al marco de un mes, esperamos tener los instrumentos normativos que nos permitan comunicar efectivamente los alcances de las políticas", explicó Aguerre.

Para la financiación tienen previsto que "las inversiones en riego tengan un componente de inversión privada promovida. Estamos planteando una promoción diferencial para aquellos sistemas de tipo multipredial, porque entendemos que escalar el riego en el Uruguay necesariamente va a requerir de la construcción de sistemas colectivos, porque la enorme mayoría de los agricultores de este país no tiene posibilidades dentro de su propio predio de construir las fuentes de agua".