Comienzo de semana con lluvias y tormentas, ¿cómo sigue el tiempo en los próximos días?

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, presentando periodos de mejoras temporarias.

El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, generando algunas lluvias aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Lunes 1 de setiembre Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º Martes 2 Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 13º Miércoles 3 Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

Temas de la nota lluvias y tormentas