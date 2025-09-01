De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, presentando periodos de mejoras temporarias.
Comienzo de semana con lluvias y tormentas, ¿cómo sigue el tiempo en los próximos días?
Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con lluvias y tormentas aisladas, que se extienden a las próximas jornadas. Los detalles del tiempo este lunes, martes y miércoles.
El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, generando algunas lluvias aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Lunes 1 de setiembre
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º
Martes 2
Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 13º
Miércoles 3
Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º
