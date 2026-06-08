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SERVICIO DOMÉSTICO

Comienza a regir a partir de julio el nuevo régimen de categorías laborales para las empleadas domésticas

Las tareas se dividen en tres áreas principales y la que ocupe más del 50% de la jornada determinará la categoría de la trabajadora: limpieza, cocina y cuidados.

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A partir de julio, comienza a regir en las empeladas domésticas un nuevo régimen que se basa en categorías laborales.

El nuevo régimen de servicio doméstico en Uruguay fue creado en el último Consejo de Salarios y establece un salario mínimo de 31.178 pesos mensuales por 44 horas semanales o 164 pesos por hora. Además, incorpora nuevas licencias pagas y tres nuevas categorías laborales que entran en rigor a partir de julio de 2026.

Luego de 13 años de negociaciones, las tareas se dividen en tres áreas principales y la que ocupe más del 50% de la jornada determinará la categoría de la trabajadora.

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El primer punto es la limpieza que involucra el orden, mantenimiento, lavado, planchado y cuidado de mascotas. Por otra parte, la cocina, que se centra en la elaboración de comidas y tareas afines, y la tercera tarea, es cuidados que se nutre de atención de niños, adolescentes o personas dependientes.

Pero el convenio que se obtuvo no es solo salarial, sino que suma importantes beneficios: entre ellos, licencia por cuidados: 3 días anuales pagos para la internación (hospitalaria o domiciliaria) de familiares a cargo. Licencia por salud mental: 3 horas anuales pagas para consultas con psiquiatra y el ajuste del presentismo: a partir de 2026, el presentismo se calcula de forma mensual y no se pierde por completo ante una sola falta.

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