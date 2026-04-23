El plan Más Barrio del gobierno comenzó este jueves de mañana con una intervención en Cerro Norte.
Comenzó el plan Más Barrio en Cerro Norte con un censo de los vecinos para conocer sus necesidades, dijo el gobierno
El gobierno puso en marcha hoy el plan Más Barrio con una primera intervención en Cerro Norte, donde funcionarios harán un censo de los vecinos acompañados por la Policía.
A partir de las 8:30, y con apoyo de la Policía, decenas de funcionarios comenzaron a realizar un censo entre los vecinos del barrio, casa por casa, para identificar necesidades y luego aplicar medidas concretas, según adelantó el gobierno.
Este plan se enmarca en un programa de seguridad y convivencia que busca intervenir las zonas más conflictivas y violentas, con población vulnerable de Montevideo, el área metropolitana y varios departamentos del interior del país.
El comunicado de las AFAP en contra, y la posición del PIT-CNT a favor, tras cierre del Diálogo Social
En el inicio del plan, este jueves, estuvieron el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, el Ministro del Interior Carlos Negro y la ministra de Vivienda Tamara Paseyro.
Con los censistas desplegados en Cerro Norte, un vecino se acercó a hablar con el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, y luego contó a los medios de prensa lo que necesita el barrio para mejorar la seguridad.
El plan
“Más Barrio es una estrategia nacional de intervención territorial integral que actúa de forma simultánea sobre cuatro dimensiones inseparables: la mejora del hábitat y las condiciones de vivienda; la transformación del espacio público y la infraestructura urbana; el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia barrial; y el trabajo con la comunidad en el territorio”, dice un comunicado del gobierno enviado a la prensa el miércoles de tarde.
Este plan “se implementa a través de un esquema de gobernanza interinstitucional que articula la Secretaría de Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio del Interior, en la coordinación y definición estratégica. Operará articulando a OPP, los gobiernos departamentales, OSE, UTE, ANEP, Ministerio de Desarrollo Social, Agencia Nacional de Vivienda y Banco Hipotecario”, agrega el comunicado.
Se trata de “una política nacional orientada a intervenir de forma integral en aquellos territorios donde se concentran mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y violencia. Su corazón es la simultaneidad: no es primero una cosa y después otra, sino una intervención coordinada que busca transformar el territorio de manera integral”, señala el gobierno.
Según el gobierno, el plan Más Barrio “parte de un diagnóstico claro: en determinados territorios, la precariedad habitacional, el deterioro del espacio público, la fragmentación social y las dinámicas de violencia se retroalimentan y afectan gravemente la vida cotidiana, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Más Barrio interviene sobre esas condiciones a través de una presencia estatal sostenida y coordinación interinstitucional”.
Otros barrios y zonas
Este plan se aplicará luego, este mismo año, dice el gobierno, “en zonas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera”.
Tiene financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) que otorgó una línea de crédito de 250 millones de dólares.
Dejá tu comentario