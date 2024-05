Comandante del Ejército sobre pasar militares a la Policía: "que después no sea el soldado el que sea acusado e increpado"

Durante su discurso por el 213 aniversario del Ejército Nacional (Día del Ejército), Stevenazzi aseguró: “que nadie crea que el Ejército Nacional no está en condiciones o no cuenta con los medios para cumplir con su misión. Eso son solo excusas que no aceptamos”.

Pasar a la Policía

“En cuanto a la voluntad o no de participar de tareas de seguridad interna quisiera expresar que de hecho se colabora en función de la normativa vigente. Eso sí, somos profesionales para cumplir la tarea de defensa nacional, estamos entrenados para eso. Nuestro armamento básico es el fusil y nuestro armamento colectivo variado pero con un alto poder de fuego. En caso de que se tome cualquier decisión esto es lo que tenemos para actuar y esto es lo que sabemos utilizar. Lo digo para que se visualice el efecto de sus medios y que después no sea el soldado, el teniente o el capitán que sea acusado e increpado”, expresó Stevenazzi.

“Somos conscientes que nuestra institución no es una organización perfecta. Por supuesto que no. Cometemos errores, pero quién no los comete. No obstante y sin dudas son muchas más las virtudes y los aciertos. Nadie puede decir que no estamos presentes cuando el país nos necesita”, concluyó.

En rueda de prensa Stevenazzi fue consultado sobre esta postura y cuestionó expresiones "poco felices".

STEVENAZZI RUEDA DE PRENSA

Propuestas de campaña

Varias propuestas en la campaña electoral se hicieron para que soldados pasen a la Policía para apoyar el combate a la delincuencia. Una de esas propuestas la hizo el precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini, quien plantea formar soldados en la Policía y que patrullen los barrios y zonas más conflictivas de Montevideo, la zona metropolitana y el interior del país, donde haga falta.