El Centro de Farmacias del Uruguay manifestó preocupación por las decenas de robos piraña ocurridos en los últimos meses en Uruguay, principalmente en Montevideo. “Es un tema que nos preocupa y ocupa”, dijo a Subrayado su presidente, Enrique Padial.

“Forma parte de una normalidad, entre comillas, porque es algo a lo que estamos acostumbrados. Prácticamente todos los días recibimos noticias de un robo piraña (…) Estamos muy afectados por la parte que les toca a las farmacias. Es una modalidad que viene de otros lados y se ha instalado”, expresó.

Centro de Farmacias preocupado por decenas de robos piraña. “Forma parte de una normalidad porque es algo a lo que estamos acostumbrados prácticamente todos los días”, lamentó su presidente. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/2EaCMZnXN5

Padial dijo que “todavía no se le ha dado la dimensión real que conlleva” un robo piraña. Se refirió a que se cuantifica lo robado —por lo general, perfumes importados de alto valor— y también existen años materiales, además del personal para los empleados. “El personal se ve muy afectado ante una sensación de riesgo. Es un tema que nos tiene muy preocupados”, añadió.

Indicó que además de robos piraña ocurre vandalización de comercios, rotura de cortinas metálicas y robo de mercadería. También hay empleados que “tienen que trabajar a través de rejas” debido a los asaltos.