Caso Jonathan: Lustemberg habló de una "situación desgarrante" y de la responsabilidad del Estado

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , reflexionó este viernes sobre el caso de Jonathan Correa , el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas.

Al ser consultada por el caso, Lustemberg indicó que el tema estuvo en la primera reunión del gabinete de primera infancia y adolescencia en Torre Ejecutiva; encuentro encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

"No puedo hablar de gabinete (de infancia) sin (hablar de) la situación desgarrante, la responsabilidad que todos como Estado sentimos ante el asesinato de Jonathan", afirmó. La ministra se refirió a "una responsabilidad ante un hecho desgarrante que todos tenemos mucha responsabilidad en cómo transitó la vida de ese adolescente".

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Lustemberg habló del gabinete de primera infancia y adolescencia como un compromiso del gobierno y del Estado para trabajar en mejorar el acceso a las prestaciones y los derechos y a la vida que tiene que estar garantizada de niños, niñas y adolescentes en Uruguay.

La ministra sostuvo que el gabinete está previsto en la reglamentación de la ley GAPIIA, de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, con el objetivo de trabajar en conjunto de una forma más pragmática y ejecutiva al detectar situaciones de riesgo. Lustemberg recordó que en 2024, según los datos del Sipiav, hubo 8.924 situaciones de abuso y maltrato contra menores de edad.

Lustemberg recordó que la ley fue votada por todo el sistema político y reiteró el compromiso del gobierno, la ciudadanía, los partidos políticos y la sociedad civil.