Según Lussich, “el mercado de trabajo es dinámico, y hay sectores que suman empleos y otros que caen. Entre los primeros está el sector comercial, que –en general- tiene bajas ‘barreras de entrada’: personas que pueden haber perdido el empleo en otro sector, ingresan al comercio, en diversas modalidades”. También hay un aumento en el sector de la construcción, después de un período de retroceso, en parte explicable por el aumento en la inversión estatal y ciertos proyectos de inversión inmobiliaria. “De todas formas, hay que ver si dicha recuperación se consolida”, dijo el columnista de Subrayado. Contrariamente, la industria y el agro siguen mostrando descensos en el número de puestos de trabajo.

Lussich hizo énfasis en los trabajadores que tienen empleo pero les resulta insuficiente: los desempleados. “Son trabajadores que tienen trabajo pero buscan otro empleo adicional o trabajar más horas, porque –por diversas razones- no están satisfechos con su ingreso actual”, explicó. El subempleo también ha tenido un aumento en los últimos años, alcanzando el 10% de la gente empleada. Sumando desempleados y subempleados, estamos en unas 312.000 personas, el 18% de la Población Económicamente Activa. “Podría decirse que casi 1 de cada 5 trabajadores está con problemas de empleo: o no lo tiene, o no es suficiente”, remarcó Lussich.