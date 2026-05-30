EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sábado y domingo con tiempo que va de frío a templado, nublado y con nieblas

Nubel Cisneros prevé tiempo frío de mañana y de noche este sábado y domingo, pero más templado de tarde, incluso con máximas que rondan o superan los 20º. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado comienza fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado; en la noche estará inestable la costa sureste.

El domingo se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá tiempo estable con ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado, permaneciendo frío en la noche.

El lunes se espera una mañana fría y húmeda con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a ligeramente templado con nubosidad variable, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

Sábado 30

Zona Norte: máxima 23º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

Domingo 31

Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 9º

Lunes 1 de junio

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 8º

