RECIBÍ EL NEWSLETTER
RICARDO PÉREZ

Capturaron al Kane, importante delincuente de Maldonado que vivía en un búnker televigilado y tenía un arsenal de armas

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que en el allanamiento de la vivienda de Ricardo Pérez encontraron un alto poder de fuego y estupefacientes.

arsenal-armas-maldonado-incautación-kane

La Policía de Maldonado capturó a Ricardo Pérez, alias Kane, un importante delincuente del departamento.

El jefe de Policía Víctor Trezza dijo a Subrayado que en el allanamiento encontraron un alto poder de fuego, estupefacientes y elementos vinculados a la custodia del búnker donde vivía y destacó que se trata de un gran logro de la Fiscalía y del Departamento de Hechos Complejos.

Trezza comentó que el Kane vivía en un búnker estaba televigilado. "Nosotros ya habíamos hecho una inspección porque a una cuadra de allí hubo un homicidio de mucha notoriedad y no habíamos hallado nada, pero ahora las informaciones que recibimos a través de las vigilancias y otros medios que utilizamos, permitieron que el doctor solicitara la orden de allanamiento correspondiente y lográramos la incautación que se realizó", manifestó.

extienden medidas por 120 dias al acusado de abusar de trabajadoras sexuales en maldonado
Seguí leyendo

Extienden medidas por 120 días al acusado de abusar de trabajadoras sexuales en Maldonado

Y agregó: "La mayoría de este arsenal estaba enterrado y muy bien empaquetado bajo tierra".

Por su parte, el fiscal Jorge Vaz indicó que se trata de un procedimiento muy importante ya que dicha incautación no es común porque encontraron armas de guerra.

Según dijeron las autoridades en conferencia de prensa, el Kane cuenta con 10 antecedentes penales, había sido imputado y condenado en 2022 por delitos vinculados al narcotráfico.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio
GRAN HERMANO | 25-05-2026

Eduardo eliminado y Lola expulsada

Te puede interesar

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
MURIÓ EN CAPITÁN TULA

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
UNA SEMANA ANTES DE ASUMIR

Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
Es probable que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas video
PRECIOS DE JUNIO

"Es probable" que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas

Dejá tu comentario