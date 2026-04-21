RECIBÍ EL NEWSLETTER
SECTOR DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

Cámara láctea afirma que medidas sindicales "han imposibilitado un desarrollo adecuado" en Consejo de Salarios

"En un escenario altamente complejo para la sostenibilidad del sector, lamentamos informar que, tras casi diez meses desde el inicio de las negociaciones en el Consejo de Salarios y numerosas instancias de dialogo, aún no se ha conseguido concretar un acuerdo", señalan.

sector-industria-lácteajpg

La Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) indicó que hasta el momento no se alcanzó un acuerdo salarial en el sector y afirma que se debe a las medidas sindicales. Manifiesta interés en seguir negociando, pero "en clima de paz laboral".

"En un escenario altamente complejo para la sostenibilidad del sector, lamentamos informar que, tras casi diez meses desde el inicio de las negociaciones en el Consejo de Salarios y numerosas instancias de dialogo, aún no se ha conseguido concretar un acuerdo. Durante este lapso, se han llevado a cabo reiteradas medidas de fuerza que han imposibilitado un desarrollo adecuado y productivo del ámbito, dado que la paz laboral es indispensable para su buen funcionamiento", señala el comunicado.

De acuerdo a los empresarios, la última propuesta que presentaron en la negociación implica partida adicional para los trabajadores, a cambio de la firma de "una cláusula de paz idéntica a la firmada en agosto de 2022"; ajuste adicional para los salarios de la primera franja; días libres por mudanza y por violencia de género; compromiso a capacitar ante nuevas tecnologías.

a partir de manana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas, dijo caggiani sobre amenazas en liceos
Seguí leyendo

"A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos

En ese sentido, la cámara afirma que es una propuesta de "esfuerzo significativo por alcanzar un acuerdo" para los 14 meses que quedan de convenio, pero que la respuesta desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) han sido paros que generan "mayores riesgos para la estabilidad futura de toda la cadena láctea, especialmente en un escenario marcado por el aumento de importaciones", en referencia al acuerdo con la Unión Europea.

Comunicado CILU 20abril26

Lo más visto

Foto: FocoUy, archivo.
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
SITUACIÓN DE CALLE

Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle
CANELONES

Padres detienen a un adolescente armado en la puerta del liceo de Barros Blancos
Política

"Diálogo Social" terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT

Te puede interesar

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Policiales

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas, dijo Caggiani sobre amenazas en liceos video
PRESIDENTE DEL CODICEN

"A partir de mañana se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos
Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés
ECONOMÍA

Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés

Dejá tu comentario