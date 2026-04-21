Cámara láctea afirma que medidas sindicales "han imposibilitado un desarrollo adecuado" en Consejo de Salarios

La Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) indicó que hasta el momento no se alcanzó un acuerdo salarial en el sector y afirma que se debe a las medidas sindicales. Manifiesta interés en seguir negociando, pero "en clima de paz laboral".

"En un escenario altamente complejo para la sostenibilidad del sector, lamentamos informar que, tras casi diez meses desde el inicio de las negociaciones en el Consejo de Salarios y numerosas instancias de dialogo, aún no se ha conseguido concretar un acuerdo. Durante este lapso, se han llevado a cabo reiteradas medidas de fuerza que han imposibilitado un desarrollo adecuado y productivo del ámbito, dado que la paz laboral es indispensable para su buen funcionamiento", señala el comunicado.

De acuerdo a los empresarios, la última propuesta que presentaron en la negociación implica partida adicional para los trabajadores, a cambio de la firma de "una cláusula de paz idéntica a la firmada en agosto de 2022"; ajuste adicional para los salarios de la primera franja; días libres por mudanza y por violencia de género; compromiso a capacitar ante nuevas tecnologías.

En ese sentido, la cámara afirma que es una propuesta de "esfuerzo significativo por alcanzar un acuerdo" para los 14 meses que quedan de convenio, pero que la respuesta desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) han sido paros que generan "mayores riesgos para la estabilidad futura de toda la cadena láctea, especialmente en un escenario marcado por el aumento de importaciones", en referencia al acuerdo con la Unión Europea. Comunicado CILU 20abril26