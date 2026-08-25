BROU confirma cifra del asalto a la sucursal de Pando: 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros

Las autoridades del Banco República (BROU) confirmaron a Subrayado este martes la cifra robada por cinco delincuentes a la sucursal de Pando el lunes de tarde.

Los jerarcas consultados, entre ellos la gerenta general Mariela Espino, señalaron que efectivamente la cifra informada el lunes, de manera primaria con base en fuentes de la investigación, es la correcta .

Se trata de 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

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En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

El robo se hizo en un momento "de la operativa habitual de la sucursal", dijo Espino al ser consultada si sacaron el dinero de las cajas o de otro lugar. Por razones de seguridad no dio más detalles al respecto.

Los delincuentes huyeron en un auto de alta gama, que luego chocaron y dejaron abandonado en Barros Blancos, para intentar, sin éxito, robar otro auto estacionado en el jardín de una casa.

Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.

La Policía analiza ahora toda la información recogida en las distintas escenas del caso para intentar dar con los delincuentes. Uno de ellos actuó en todo momento a cara descubierta.