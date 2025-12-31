Bomberos trabaja en incendio forestal en Pando, con riesgo de propagación a viviendas linderas

Bomberos trabaja en un incendio forestal en la ruta 101, a la altura del kilómetro 28, en la ciudad de Pando , departamento de Canelones.

Bomberos indicó que se trata de un predio afectado con un frente de aproximadamente 500 metros en propagación hacia viviendas linderas.

Los efectivos trabajan en la extinción del foco de forma de evitar su propagación.

En el lugar se encuentra personal de Pando, Solymar y la Brigada Zafral de Parque del Plata. Además, solicitaron apoyo de un helicóptero para las tareas de extinción.

Hasta el momento, no se cuenta con la cantidad de hectáreas afectadas.