RUTA 101-KM 28

Bomberos trabaja en incendio forestal en Pando, con riesgo de propagación a viviendas linderas

Bomberos indicó que el predio afectado tiene un frente de aproximadamente 500 metros. Trabajan dotaciones de Pando, Solymar y la Brigada Zafral de Parque del Plata.

incendio-campo-forestal-bomberos

Bomberos indicó que se trata de un predio afectado con un frente de aproximadamente 500 metros en propagación hacia viviendas linderas.

Los efectivos trabajan en la extinción del foco de forma de evitar su propagación.

Castillos
Cuatro incendios en Rocha vienen siendo combatidos por Bomberos: los focos están en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

En el lugar se encuentra personal de Pando, Solymar y la Brigada Zafral de Parque del Plata. Además, solicitaron apoyo de un helicóptero para las tareas de extinción.

Hasta el momento, no se cuenta con la cantidad de hectáreas afectadas.

Castillos
