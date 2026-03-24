Bolivia: volvieron a robar una casa vinculada a Marset y encontraron abandonada camioneta utilizada en el hecho

Camioneta utilizada en el hecho. Foto: El Deber / Bolivia

El Ministerio Público de Bolivia abrió una investigación por robo tras un violento asalto registrado este lunes en una vivienda vinculada al narcotraficante Sebastián Marset .

Dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico fueron reducidos y maniatados por un grupo de cinco personas extranjeras que llegaron al lugar en una camioneta blanca, según informaron las autoridades locales.

El fiscal Franz Delgadillo indicó que los cinco hombres ingresaron armados, les quitaron las armas a los policías que custodiaban la vivienda y los maniataron para ingresar a robar.

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Según la investigación, los delincuentes lograron ingresar hasta una de las habitaciones de donde extrajeron objetos que aún no fueron determinados. Además, se llevaron las armas de los policías.

Una camioneta blanca, presuntamente utilizada por los delincuentes, fue encontrada abandonada en el barrio cruceño Hilandería, informó El Deber de Bolivia.

Además, dos hombres fueron imputados por otro robo que ocurrió en una propiedad en la que operaba Marset. Deben aguardar en la cárcel por 120 días, mientras avanza la investigación en su contra, según medios de Bolivia.

Ambos realizaban trabajos en el lugar, del que sustrajeron electrodomésticos y otros objetos de valor.