RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Bolivia: volvieron a robar una casa vinculada a Marset y encontraron abandonada camioneta utilizada en el hecho

Además, la Justicia de Bolivia imputó con prisión preventiva a dos hombres que participaron en el robo a otra propiedad asociada al narco. Trabajaban como albañil y jardinero en el lugar.

Camioneta utilizada en el hecho. Foto: El Deber / Bolivia

Camioneta utilizada en el hecho. Foto: El Deber / Bolivia

El Ministerio Público de Bolivia abrió una investigación por robo tras un violento asalto registrado este lunes en una vivienda vinculada al narcotraficante Sebastián Marset.

Dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico fueron reducidos y maniatados por un grupo de cinco personas extranjeras que llegaron al lugar en una camioneta blanca, según informaron las autoridades locales.

El fiscal Franz Delgadillo indicó que los cinco hombres ingresaron armados, les quitaron las armas a los policías que custodiaban la vivienda y los maniataron para ingresar a robar.

hallan pista clandestina, hangar y deposito para tres toneladas de droga, investigan vinculo con marset
Seguí leyendo

Hallan pista clandestina, hangar y depósito para tres toneladas de droga, investigan vinculo con Marset

Según la investigación, los delincuentes lograron ingresar hasta una de las habitaciones de donde extrajeron objetos que aún no fueron determinados. Además, se llevaron las armas de los policías.

Una camioneta blanca, presuntamente utilizada por los delincuentes, fue encontrada abandonada en el barrio cruceño Hilandería, informó El Deber de Bolivia.

Además, dos hombres fueron imputados por otro robo que ocurrió en una propiedad en la que operaba Marset. Deben aguardar en la cárcel por 120 días, mientras avanza la investigación en su contra, según medios de Bolivia.

Ambos realizaban trabajos en el lugar, del que sustrajeron electrodomésticos y otros objetos de valor.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso
GUAYABOS Y VÁZQUEZ

Clausuran comercio en Cordón por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
amistosos internacionales

Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay
DESDE EL 1 DE MAYO

Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera

Te puede interesar

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: Es la nueva forma de hacer seguridad en el país video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: "Es la nueva forma de hacer seguridad en el país"
Gabriel Oddone: Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento"
Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, el lugar que le duele, dice Carlos Negro video
Combate al narcotráfico

Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

Dejá tu comentario