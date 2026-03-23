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FLOR DE MAROÑAS

Beba de 18 meses que sufrió ataque a balazos se recupera favorablemente; salió de CTI y está en sala

Este lunes hace una semana del hecho ocurrido en Ruben Darío y Sebastopol, en el barrio Flor de Maroñas. La pequeña estaba junto a su madre en el dormitorio cuando sucedió el ataque.

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La beba de 18 meses baleada en Flor de Maroñas salió del CTI y se recupera favorablemente. Se está alimentando en base a líquidos. Este lunes hace una semana del ataque a balazos.

Información a la que accedió Subrayado indica que el Departamento de Homicidios de Hechos Complejos cuenta con avances en la investigación.

El caso

beba baleada en su casa en flor de maronas sufrio una lesion intestinal con reseccion y se encuentra estable en cti
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Beba baleada en su casa en Flor de Maroñas sufrió una lesión intestinal con resección y se encuentra estable en CTI

La pequeña estaba en su cama junto a su madre en el dormitorio cuando le dispararon desde la calle y las balas ingresaron por la ventana de la vivienda.

Tras ser alcanzada por dos impactos de bala, la pequeña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y luego derivada al Pereira Rossell, donde le diagnosticaron una herida en el abdomen y otra en el brazo izquierdo.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, dijo que comenzaron los disparos desde la calle cuando estaban en el dormitorio.

El hecho ocurrió en Ruben Darío y Sebastopol.

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