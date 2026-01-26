BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, anunció este lunes que están prontos para realizar intervenciones en el mercado cambiario sin que eso ponga en riesgo las metas de inflación. Lo dijo luego de reclamos exportadores porque la semana pasada el tipo de cambio había caído al valor más bajo en seis años.

"Ante esta tendencia internacional del dólar, el Banco Central del Uruguay estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios. Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos", indicó Tolosa.

"Uruguay no es una isla. Está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí, el Banco Central tiene el compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias", añadió.

El Banco Central del Uruguay bajó la tasa de política monetaria de 7,5% al 6,5%. La medida había sido anticipada por el mercado el viernes con una suba fuerte del precio del dólar de casi 2%. Este lunes volvió a bajar y lo hizo en 0,5% para cerrar en 37,80 pesos.

Temas de la nota BCU

Guillermo Tolosa