RECIBÍ EL NEWSLETTER
TOLOSA

BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación

"Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos", indicó el presidente del Banco Central.

guillermo-tolosa-banco-central-medidas

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, anunció este lunes que están prontos para realizar intervenciones en el mercado cambiario sin que eso ponga en riesgo las metas de inflación. Lo dijo luego de reclamos exportadores porque la semana pasada el tipo de cambio había caído al valor más bajo en seis años.

"Ante esta tendencia internacional del dólar, el Banco Central del Uruguay estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios. Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos", indicó Tolosa.

"Uruguay no es una isla. Está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí, el Banco Central tiene el compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias", añadió.

tras caida del dolar a precio mas bajo desde 2020, el bcu anuncio medidas y hoy subio casi 2%
Seguí leyendo

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

El Banco Central del Uruguay bajó la tasa de política monetaria de 7,5% al 6,5%. La medida había sido anticipada por el mercado el viernes con una suba fuerte del precio del dólar de casi 2%. Este lunes volvió a bajar y lo hizo en 0,5% para cerrar en 37,80 pesos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

Te puede interesar

BCU estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio sin poner en riesgo metas de inflación video
TOLOSA

BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación
Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Dejá tu comentario