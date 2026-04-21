BBVA estrenó en Uruguay "Aprendemos Juntos" con un encuentro centrado en educación y bienestar

BBVA estrenó en Uruguay Aprendemos Juntos, la iniciativa global que promueve la educación, el bienestar y el desarrollo personal a través de contenidos inspiradores y de alto impacto.

El encuentro, que tuvo lugar en el Club Uruguay, reunió a clientes e invitados en una experiencia pensada para detenerse, escuchar y reflexionar, con la participación de la psicóloga y referente internacional en psicología positiva Margarita Tarragona y del escritor Hernán Casciari.

“Es muy emocionante poder acercar este proyecto a la comunidad. Nuestro objetivo es que quienes participen sientan que forman parte de algo único, manteniendo intacta la esencia de Aprendemos Juntos”, señaló el presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay, Franco Cinquegrana .

La llegada de Aprendemos Juntos al país marca un nuevo paso en la expansión de esta propuesta, que forma parte de una gira internacional por distintas ciudades de España y América Latina, llevando al formato presencial el espíritu de una plataforma que ya supera los 11 millones de seguidores y acumula más de 5 mil millones de visualizaciones a nivel global .

A lo largo de la jornada, los asistentes participaron de un programa diseñado para generar una pausa en medio del ritmo cotidiano: ideas que invitan a cuestionar certezas, historias que conectan con lo esencial y herramientas concretas para el día a día.

Con la conducción de Gonzalo Madrid, uno de los impulsores del proyecto, el evento mantuvo un tono cercano y reflexivo, hilando cada intervención con una mirada puesta en el aprendizaje continuo.

En el escenario, las miradas se complementaron: Tarragona abordó el bienestar desde la psicología positiva, invitando a repensar la felicidad como una forma de vida, mientras que Casciari apeló al humor y la emoción para rescatar el valor de las historias en la construcción de sentido.

Desde BBVA destacan que iniciativas como Aprendemos Juntos reflejan una manera de entender su vínculo con la sociedad: acompañar no solo en lo financiero, sino también en aquello que impulsa el desarrollo personal y colectivo.

Porque hay debuts que no son punto de llegada, sino de partida. Y este —el primero— deja algo más que una agenda cumplida: deja preguntas dando vueltas, de esas que, con suerte, cambian algo para siempre.