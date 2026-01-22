Balelé: la primera comparsa inclusiva del Uruguay que abre el desfile inaugural del Carnaval

Balelé es la primera comparsa inclusiva del Uruguay y este jueves abre el desfile inaugural del Carnaval 2026.

Su director, Gabriel Seara, dijo a Subrayado que es un proyecto hermoso que nació hace 10 años en la Unión Nacional de Ciegos como un taller de danza-candombe. Actualmente la integran unas 120 personas.

"Nació siendo un taller de baile para personas ciegas y hoy es una comparsa como cualquier otra", comentó.

Una de las integrantes con baja visión dijo que "el candombe es sanador, te lleva hacia un lugar adentro de tu ser que no podés parar de bailar, solamente sentir".

Y agregó: "No es poco ver a personas con discapacidad bailando libremente en la calle".

El proyecto comenzó en el año 2015, pensado por una profesora de danza referente del candombe y acompañada por un grupo de personas con discapacidad visual.

La profesora brindó talleres y se incorporó el de percusión (chico, repique y piano). Con el paso del tiempo se amplió a más personas. Actualmente es una comparsa inclusiva, integrada por personas con diferentes tipos de discapacidades.

La esposa del presidente Yamandú Orsi, Laura Alonsopérez, desfilará este jueves junto a la comparsa.