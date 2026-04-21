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CANELONES

Autoridades del liceo de Barros Blancos e Inspección hacen "seguimiento" de adolescente que tenía pistola de aire comprimido

"Hay que trabajar mucho en prevenir estas situaciones y que los adolescentes comprendan que hay cuestiones que no se pueden hacer, que hay límites", dijo el presidente del Codicen.

Liceo de Barros Blancos. Foto: archivo Subrayado.

Liceo de Barros Blancos. Foto: archivo Subrayado.

Liceo de Barros Blancos donde un adolescente tenía arma de aire comprimido hace "seguimiento de cuál es la situación" del menor, junto a Inspección, informó el presidente del Codicen, Pablo Caggiani.

Caggiani sostuvo que el arma no tenía munición ni gas para su funcionamiento y que el adolescente argumentó que la iba a vender.

"Hay que trabajar mucho en prevenir estas situaciones y que los adolescentes comprendan que hay cuestiones que no se pueden hacer, que hay límites y que en la medida que se pasen se exponen a un conjunto de consecuencias", indicó.

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Padres de alumnos del liceo de Barros Blancos, en Canelones, detuvieron a un adolescente que estaba en la puerta del centro de estudios con un arma.

Ocurrió el lunes, y según dijo luego el director de Policía Nacional José Azambuya, el arma que le quitaron los padres al menor era una pistola de aire comprimido, y no estaba cargada.

“No está catalogada como un arma de fuego. Es de aire comprimido, no tenía el cargador de gas ni proyectiles”, dijo el jerarca policial en rueda de prensa.

Los padres salieron del liceo alertados por un enfrentamiento entre jóvenes. Allí vieron que uno de ellos tenía el arma en la mano y se abalanzaron sobre él para quitársela.

Según contaron los padres, el adolescente pedía que lo dejaran ir, pero ellos lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Azambuya explicó luego que el menor fue conducido a Fiscalía y el arma fue incautada. Los padres que detuvieron y desarmaron al adolescente fueron a declarar a la seccional.

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