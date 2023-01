Autoridades del Instituto de la Granja evaluán pedir extensión de emergencia agropecuaria

Consultado por Subrayado sobre las pérdidas económicas que están teniendo los productores, Chiesa dijo que existe una afectación y están evaluando la situación. Luego del diálogo con los productores evaluarán las medidas para "apalancar". "Lo ideal sería que lloviera, el Ministerio no puede hacer llover y cuando llueva no va a llover pasto, no va a llover fruta, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar para prevenir, insitir que el productor se siga preparando", dijo. Y agregó: "La Granja es una de las que más ha invertido en riego, en obras de agua, distribución, pero no está preparada para una situación de estas".

Según el director de la Granja, los reservorios se acabaron, muchas de las napas han mermado, y "cada más el clima nos está poniendo más al límite".