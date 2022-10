Astesiano analiza con su abogado reconocer su culpa e ir a un acuerdo con Fiscalía

“El acuerdo es una herramienta que tenemos todos los defensores arriba de la mesa y sobre eso estamos trabajando. Es una herramienta que como defensor la planteo, no quiere decir que mi cliente me la haya confirmado o que la vayamos a usar”, agregó Prieto, que fue a la cárcel de Florida para analizar esta posibilidad con su defendido.

En ese acuerdo se fija una pena que puede ser de hasta un tercio de la condena que le podría caber al imputado si va a un juicio común.

El ex jefe se seguridad del presidente Lacalle Pou fue imputado y enviado a prisión como medida cautelar hasta el 15 de marzo de 2023 en el marco de una investigación sobre la falsificación de documentos y la venta de pasaportes a ciudadanos rusos.

Por este caso, además de Astesiano fueron imputados un escribano y su esposa, y un ruso que vivía en Uruguay.

Consultado sobre la información que obtuvo la Policía del celular incautado a Astesiano, y que el ex custodio presidencial borró antes de ser detenido, el abogado aseguró que la Fiscalía “ya tiene todo lo que necesita” de su cliente.

“Si han avanzado o no han avanzado no lo sé a ciencia cierta porque no he levantado la carpeta investigativa actualizada”, dijo Prieto sobre el trabajo de la fiscal Gabriela Fossati, que por estos días está de licencia.

DATOS NUEVOS

El abogado de Astesiano aseguró además que analiza nueva información, relevante para el caso y su defendido, y que la Fiscalía desconoce.

“Les puedo adelantar que hay pequeñas y grandes cosas que hacen a este caso que no las tiene Fiscalía, eso es una seguridad material”, dijo Prieto a la prensa.

“Son cosas que estamos manejando, nada más, no les puedo adelantar más hasta tanto y cuánto no actualice la información que está en la carpeta investigativa”, agregó.