ASSE hará denuncia penal contra el directorio anterior, que acusa un "ataque político y personal sin fundamento jurídico"

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió presentar una denuncia penal contra las autoridades del anterior período, 2020-2025, presidido por Leonardo Cipriani.

La denuncia es por presuntas irregularidades en la contratación de servicios externos a ASSE, como traslados en ambulancias y camas o exámenes clínicos en mutualistas.

El actual directorio de ASSE, presidido por Andrés Danza, había adelantado el año pasado que realizaba investigaciones administrativas y auditorías sobre la gestión anterior, que se presuponía terminarían en una denuncia judicial, extremo que se concretará en las próximas horas, según dijo este viernes a Subrayado Daniel Olesker, vicepresidente del directorio.

La respuesta del anterior directorio

Conocida la decisión de presentar la denuncia penal, los integrantes del directorio anterior hicieron llegar a los medios un comunicado en el que acusan a las actuales autoridades de un “ataque político y personal sin fundamento jurídico”.

Los ex directores expresan su “total disposición en colaborar con el trabajo de la Justicia, si esta así lo entendiere pertinente”.

“Nos llama poderosamente la atención que nos enteremos por la prensa de estas resoluciones. Desconocemos los fundamentos de las mismas por tener información parcial e incompleta. La información (que debería ser confidencial) surge de una filtración a la prensa ocurrida en el seno de la propia ASSE”, dice el comunicado.

Y agrega: “Estamos convencidos que nuestra actuación fue siempre ajustada a derecho y amparada en la normativa vigente, guiada por la buena fe y la ética en el ejercicio de la función publica. Los mecanismos de control que se utilizaron durante nuestra gestión son los que siempre existieron en ASSE, se administró con los criterios establecidos en la ley de creación del organismo y no se debilitó ningún tipo de control ni procedimiento por parte del directorio anterior, en todo caso se reforzaron. Tres de los firmantes integraron el directorio de la institución en distintos periodos de gobierno”, dice el comunicado que firman Leonardo Cipriani, Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra.

“En el periodo anterior, el directorio siempre estuvo integrado por sus cinco miembros, tres directores políticos del oficialismo y los dos directores sociales, no oficialistas, de contralor. No existió nunca por parte del actual directorio voluntad de generar un intercambio de información con el directorio anterior, pese a la solicitud de los firmantes de generar reuniones al respecto (nota enviada al directorio con fecha 29 de octubre de 2025) nunca obtuvimos respuesta a este planteo, solo acuse de recibo, privándose de esta manera de contar con información de primera mano, ya que ninguno de los actuales directores integraron el directorio con anterioridad”, dice el comunicado.

Finalmente señala: “Este proceder del directorio actual nos hace afirmar, por este cúmulo de hechos, que sin dudarlo estamos ante un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico alguno”.

En este sentido habló el ex vicepresidente de ASSE Marcelo Sosa: