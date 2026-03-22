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Asociación de Residenciales celebra vacunación contra la gripe "en el momento justo, antes que empiecen los fríos"

La vacunación contra la gripe y el covid-19 está disponible desde esta semana en los residenciales de Montevideo y Canelones.

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En los establecimientos para personas mayores comienza en esta semana la vacunación contra la gripe. Desde la Asociación Integra Residenciales celebran que la inoculación se realice antes del inicio del frío.

Sabino Montenegro dijo que la vacuna contra la gripe tiene una alta demanda, entre el 90% y 95% de quienes trabajan y viven en los residenciales se inoculan todos los años.

El Ministerio de Salud Pública también ofreció la vacuna contra el covid-19. "Hemos tenido poca demanda de personas que se quieren vacunar", indicó.

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En una primera instancia es el residente quien decide si vacunarse o no, si no el tutor o en último caso el director técnico y el encargado del residencial.

"Celebramos que este año salimos a vacunar en el momento justo, antes de que empiecen los primeros fríos, eso es fundamental, pensamos que en 10-15 días con una logística bien armada como se ha hecho años anteriores, ya se va a poder estar vacunando todos los residenciales en Montevideo y Canelones", destacó.

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