Intervención de la Intendencia con apoyo de la Policía en Malvín Norte: censo puerta a puerta a 400 viviendas

Intervención de la Intendencia con apoyo de la Policía en Malvín Norte. Foto: Gonzalo Palma, Subrayado.

Con apoyo de la Policía e infraestructura que montó el Ejército, la Intendencia de Montevideo realizó este sábado de mañana una intervención en Malvín Norte, en particular en la zona de Boix y Merino, la más conflictiva del barrio con episodios de violencia recurrente y enfrentamiento entre grupos criminales.

La intervención consistió en un censo puerta a puerta por 400 viviendas de la zona, en unas 20 manzanas del lugar, explicó el prosecretario de la comuna Diego Olivera.

Allí se consultó a los vecinos la composición familiar, estudios, empleo y sobre todo, qué necesidades tienen.

La zona requiere obras de alumbrado y espacios públicos, saneamiento y limpieza, lo que se enmarca en medidas que intentan mejorar la seguridad, dijo a su vez el subjefe de Policía de Montevideo Carlos Rodríguez.

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