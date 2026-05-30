Con apoyo de la Policía e infraestructura que montó el Ejército, la Intendencia de Montevideo realizó este sábado de mañana una intervención en Malvín Norte, en particular en la zona de Boix y Merino, la más conflictiva del barrio con episodios de violencia recurrente y enfrentamiento entre grupos criminales.
Intervención de la Intendencia con apoyo de la Policía en Malvín Norte: censo puerta a puerta a 400 viviendas
La Intendencia de Montevideo, con apoyo de la Policía, realizó este sábado de mañana una intervención en Malvín Norte, en la zona más conflictiva de Boix y Merino. Censo y necesidades de los vecinos.
La intervención consistió en un censo puerta a puerta por 400 viviendas de la zona, en unas 20 manzanas del lugar, explicó el prosecretario de la comuna Diego Olivera.
Allí se consultó a los vecinos la composición familiar, estudios, empleo y sobre todo, qué necesidades tienen.
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La zona requiere obras de alumbrado y espacios públicos, saneamiento y limpieza, lo que se enmarca en medidas que intentan mejorar la seguridad, dijo a su vez el subjefe de Policía de Montevideo Carlos Rodríguez.
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