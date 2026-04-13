Asesinato en Piedras Blancas: la Policía halló más de 20 casquillos y un auto incendiado

El primero de los cuatro homicidios del domingo en Montevideo ocurrió pasada la medianoche cuando el conductor de un Susuki Alto bordó llegó a la policlínica de Capitán Tula con un joven de 25 años que tenía un antecedente de 2019 por homicidio .

Dejó al hombre herido en la puerta y se fue en el auto sin aportar información. El herido fue ingresado grave con un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Maciel donde a las 4 de la mañana se constató su fallecimiento.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabajó durante la madrugada para ubicar la escena de los disparos. La Policía ubicó una escena en Teniente Rinaldi y Carmen Garayalde, en el barrio Piedras Blancas .

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Allí encontraron 23 casquillos de bala y los investigadores creen que allí pudo haber ocurrido el ataque a tiros que mató al hombre. Pero, además, sobre las 3 de la mañana la Policía fue alertada sobre que en la calle Luciano Lira, también en Piedras Blancas, se estaba prendiendo fuego un auto que resultó ser el Suzuki Alto que lo había trasladado a la policlínica.

El vehículo tenía al menos dos impactos de arma de fuego. Los investigadores trabajan ahora para esclarecer cómo ocurrió el crimen y ubicar a los responsables.