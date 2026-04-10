Asamblea del Sunca de Maldonado terminó con gritos, empujones y acusaciones cruzadas entre los trabajadores

Con gritos, empujones y acusaciones cruzadas, terminó una asamblea del Sunca Maldonado que se desarrollaba en Punta del Este, en el marco de una obra en construcción.

Según trascendió, la discusión se dio al momento de denunciarse desde el sindicato la ocurrencia de "despidos arbitrarios" por parte de la empresa constructora del proyecto en Punta del Este, lo que derivó en golpes, gritos, insultos y empujones entre integrantes del gremio

La empresa constructora a cargo de la obra emitió un comunicado tras el altercado, donde expresó su “más enérgico repudio a cualquier acto de violencia en el ámbito laboral”. También ratificó su “disposición al diálogo” y su voluntad de “garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos sus trabajadores”.

Temas de la nota asamblea

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Maldonado